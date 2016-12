Adiktoložka: Řešením gamblerství může být i blokace přístupu k hazardu

Příbram - Chtělo se vám hrát o víc a víc peněz? Lhali jste někdy kvůli hraní někomu, na kom vám záleží? Tak zní dvě základní diagnostické otázky, které člověku, který se se závislostí potýká, rychle nastaví smutné zrcadlo. Takových lidí je v České republice odhadem 100 tisíc. Těch ohrožených hráčstvím ještě jednou tolik. Na to, jak lze závislost léčit, odpovídala adiktoložka Hana Vavřincová z nízkoprahového centra Magdaléna v Příbrami.

Hana Vavřincová.Foto: Deník/Kateřina Chourová

Kolik registrujete na Příbramsku lidí s touto závislostí?

Počet lidí, které registrujeme, je kolem několika desítek, ale nic významného neříká, protože je to jen část osob, které mají v našem městě problém s hazardem. Bohužel se zatím málo ví a mluví o tom, že je tu spousta lidí, kteří mají z hazardu velké dluhy, nefunkční vztahy, psychické i zdravotní obtíže a tak dále.



A jaký vliv může mít na léčbu změna legislativy, například omezení heren?

O omezení heren legislativa nemluví. Je to záležitost obce, jak se k regulaci hazardu postaví. Co z nové legislativy naopak mnozí naši klienti ocení, je takzvané sebeomezení, to je možnost zablokovat si přístup k hazardu a začít si dávat svůj „prohraný" život zase do pořádku.

Lze vůbec odhadnout, jak dlouho léčba závislosti trvá?

To záleží na pomoci, kterou si problémový hráč zvolí. V léčebně nebo v terapeutické komunitě pro závislé je to doba od jednoho měsíce do roku, poté by mělo následovat ambulantní doléčování. V ambulantní léčbě, kterou nabízí naše centrum, se doba odvíjí v závislosti na procesu léčby a dohodě mezi poradcem a klientem.



A jak léčba probíhá?

Pobytová léčba probíhá podle zvoleného typu zařízení, vždy jí předchází nějaký proces, například motivační pohovor, doporučení odborníka a podobně. Do našeho zařízení je možné docházet do poradenství, obvykle je to jednou týdně, a mít konzultace s odborníkem nad tím, jak se s problémovým hraním vypořádat. Spolupracujeme také s místní Sociální poradnou nad právními a ekonomickými tématy, protože i těmto oblastem je třeba se věnovat. Gambleři mají často velké dluhy, někteří i problémy se zákonem. Poradenství u nás je zdarma a podporu nabízíme i blízkým problémových hráčů.



Kolik procent léčených nakonec hraní odolá a už se k němu nevrací?

Obecně platí, že začne-li člověk řešit nějaký problém, šance na vyřešení se rapidně zvyšuje a toto platí i hráčů, ale stejně jako u jiných závislostí, to většinou bývá běh na dlouhou trať.



