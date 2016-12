Areál bývalé výtopny se mění na noclehárnu

Příbram - V areálu bývalé příbramské výtopny je nyní rušno. Těžká technika srovnává zchátralou stavbu se zemí. Na jejím místě v několika měsících vznikne noclehárna a denní centrum. Toho se už lidé bez přístřeší nemohou dočkat.

V areálu bývalé příbramské výtopny vzniká noclehárna a denní centrum pro lidi bez domova. Foto: Deník/Kateřina Chourová



S blížícími se mrazy totiž hrozí, že i letos je budou muset přečkat na ulici. Kontejnerové bydlení za více než sedm milionů budou moci využít zřejmě až v dubnu. Do centra si lidé přijdou nejen pro polévku, ale i pro radu. Poskytnuto jim bude i základní ambulantní ošetření.



Zájem o noclehárnu je poměrně velký. V listopadu přicházelo podle radních pro pomoc do současného centra Na Příkopech zhruba šest až dvanáct lidí denně.



„Z osmdesáti procent se jedná o pracující osoby, bohužel z nejrůznějších důvodů, jako jsou například exekuce či další finanční problémy, se ocitli bez bydlení. Rozhodně se většinou nejedná o povaleče, se kterými by nebylo možné spolupracovat," sdělila už dříve místostarostka Alena Ženíšková.



Zřízení centra je ale pouze jednorázová pomoc, dlouhodobě problematiku bezdomovectví nevyřeší. Radní proto chtějí tuto skupinu lidí motivovat k tomu, aby si postupně nalezla zaměstnání a vlastní bydlení. Začleňování by měla na starosti sociální firma, která s technickými službami bude spolupracovat.



„Nízkoprahové denní centrum poskytuje službu všem, kteří pomoc potřebují. Obávám se, že mnozí lidé si spojují takové zařízení s povaleči a opilci, kteří se poflakují okolo nebo uvnitř takového zařízení. Tato představa je však bohužel zcela mimo realitu," vyvrátila některé námitky vůči noclehárně místostarostka.



Útočiště by v centru mělo najít téměř třicet lidí. Jelikož půjde o jednoduchou variantu kontejnerového bydlení, je možné i postupné rozšiřování. Buňky budou připojené ke kanalizaci, vodovodu a elektřině.



Někteří obyvatelé přilehlého sídliště se ale vzhledem ke stavebním a bouracím pracím obávali zvýšené hladiny hluku a prašnosti v souvislosti s výstavbou. Žádali proto o doložení hlukové studie a studie prašnosti v rozsahu jimi vlastněných nemovitostí a dětských hřišť.



Kromě toho požadovali vrácení věci stavebnímu úřadu k novému projednání. Radní tvrdí, že také kvůli řešení stížností a podávání námitek se výstavba noclehárny zpozdila téměř o rok.