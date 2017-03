Autorka desítek knih má na Příbramsku přátele

Sedlčany - Marie Formáčková je tváří projektu Srdce pro seniora, nad kterým převzala záštitu europoslankyně Kateřina Konečná. Zkušená novinářka a publicistka, autorka a spoluautorka desítek knih o známých osobnostech, ale také například pivní nebo hermelínové kuchařky, si dala v jídelně Domova seniorů v Sedlčanech ve středu 22. února asi hodinové dostaveníčko s klienty. Její vyprávění a rozhovory prokládal písněmi houslista Vladimír Kirikov.

1. PROJEKT Srdce pro seniora má podle Marie Formáčkové význam a ráda si s dříve narozenými popovídala také v Sedlčanech. Foto: Marie Břeňová

Marie Formáčková je absolventkou vysoké školy v Petrohradě a Karlovy univerzity v Praze. Netají se tím, že čtyřletou Střední školu ekonomiky služeb vystudovala v Příbrami. „Do prvního ročníku jsem nastoupila v roce 1968 a internát jsme měli první dva roky na Svaté Hoře," upřesnila. „Příbramsko proto znám z dob studií podrobněji a mám to tu ráda i dnes. Je to i kraj mých přátel. Moje spolužačky byly z Rožmitálu, z Věšína,… a donedávna jsem také jezdila za kamarádkou pravidelně do Sedlčan," uvedla.

Význam projektu Srdce pro seniora přiblížila slovy: „Tím, jak populace stárne a prodlužuje se lidský věk, stává se téma celosvětovou záležitostí. Ve všech zemích se na seniory obrací pozornost, aby neměli pocit, že se na ně svět vykašlal. Je podle mého názoru hodně důležité dát jim najevo, že to tak není, že o ně společnost stojí a o kvalitu jejich života se mladší generace zajímají. Akcí tohoto typu by proto mělo být co nejvíc." Vysvětlila, že do projektu jí vtáhla spolupráce s herečkou Zitou Kabátovou, která se dožila bezmála sta let. „S paní Zitou jsme napsaly knížku Recept na dlouhověkost. Vždyť ona si ještě v 99 letech zahrála ve filmu! Byla zářným příkladem toho, že i pozdní věk se dá prožít v aktivitě, ale člověk pro to musí něco udělat. Věděla, že se každý den musí mozek trénovat, snažila se něco nového naučit a neustále se na něco hezkého těšit. A o tom já také při svých návštěvách za seniory ráda hovořím. V Sedlčanech jsem podruhé a nechci se opakovat. Připravila jsem si povídání o tom, které potraviny prodlužují život, na co člověk má myslet a asi posluchače pobavím tím, že není nutné být pořád ve výtečné náladě. Podle posledního průzkumu prý pesimisté žijí déle než optimisté, protože se o sebe víc starají." Do seznamu doporučených zdravých receptů by zahrnula také polibek. „Jsem autorkou titulu Kniha o líbání. Oslovil mě zpěvák, který vydával nové album a požádal mě o spolupráci. Jeho CD vyšlo jako komplet s mojí knihou právě na toto téma. Zabývala jsem se v textu historií polibků, ale také tím, že líbání lidem prospívá v mnoha směrech. Ale musí k tomu být správný objekt," usmála se.

„Teď mám rozepsáno hned několik knížek. Jedna bude o největších postavách českého fotbalu. Já jsem sice sama sportu nikdy neholdovala, ale poczházím ze sportovně založené rodiny. Můj táta byl fotbalista a oba bratři se aktivně také věnovali sportu," poznamenala. Avizovala, že na pulty knihkupectví se v nejbližších dnech dostane titul Desatero pro holky v nejlepších letech. „Je to čtení určené zejména ženám po padesátce, kde je několik rad, čeho se vyvarovat a co naopak udělat, aby se cítily šťastné. Spolupracovala jsem na ní s Michalelou Zindelovou, která se zaměřila na módu a kosmetiku," dodala k novince. (mb)