Balíčky od Charity pomáhají také lidem na Sedlčansku

Příbramsko – Arcidiecézní charita společně s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR poskytuje pomoc osobám v nouzi formou balíčků, v nichž jsou trvanlivé potraviny a hygienické potřeby. Balíčky určené matkám s malými dětmi obsahují navíc ještě plenky. Této pomoci využívají v Příbrami i v Kosově Hoře desítky lidí, kteří se ocitli v hmotné nouzi.

Farní charita Příbram už rozdává potravinové balíčky chudým.Foto: Markéta Jankovská

Díky spolupráci ředitele Arcidiecézní charity Jaroslava Němce se starostou Kosovy Hory Martinem Kramešem se realizuje od loňského roku celorepublikový projekt nejen v Příbrami prostřednictvím Farní charity Příbram také na Sedlčansku. Vedení radnice zná nejlépe obyvatele obce i jejích osad, a tak mohlo pomoc nasměrovat na vhodné příjemce.



Starosta to potvrdil slovy: „Většinu sociálně slabých lidí jsme vytipovali sami, ale následně se přihlásilo i několik jednotlivců. V současné době je materiální pomoc poskytována 25 příjemcům." Balíčky jsou po dohodě s pracovníky Arcidiecézní charity Praha vydávány přímo na obecním úřadu, a to ve stanoveném čase.



Starosta Kosovy Hory poznamenal, že se tato forma pomoci setkala u obyvatel s kladným ohlasem. „Prvním termínem, kdy jsme balíčky vydávali, bylo září loňského roku a celý projekt by měl pokračovat do dubna letošního roku. Naším cílem je skutečně pomoci lidem, kteří to nejvíce potřebují," sdělil.

O balíčcíchPotravinová a materiální pomoc nejchudším osobám je projekt podpořen penězi z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci. Arcidiecézní charita Praha se stala partnerem. Prostřednictvím dceřinných Charit nebo jiných organizací pomáhá s distribuci balíčků potravinové a materiální pomoci pro širokou škálu sociálně ohrožených nebo vyloučených osob. Centrální sklad je v Praze. Balíčky obsahují trvanlivé potraviny, hygienické prostředky, vitaminy, jednorázové pleny, prací prostředky a podobně.

Martin Krameš vidí v projektu ještě další klad. „Měli jsme větší možnost seznámit se s aktuální situací našich obyvatel. V několika případech jsme mohli díky této konkrétní znalosti pomoci také nabídkou sezónní práce, například při údržbě veřejné zeleně," doplnil. Těší ho, že dosud nezaznamenali žádný případ zneužití pomoci a kvůli nevhodnému chování, opilství či holdování hazardu nemuseli nikoho ze seznamu vyškrtnout.



S úsměvem dodal: „Pro mě je zajímavým zjištěním, že mezi příjemci skvěle funguje po staletí vyzkoušený a ověřený výměnný obchod. Uvedu příklad z praxe: Ty mně dáš výbornou marmeládu a já ti dám těstoviny a rýži."



Příbramská Farní charita vydáváním balíčků nahradila zamýšlenou potravinovou banku, jejíž vybudování chce čas, peníze a lidi, kteří by se o potraviny starali. „Takhle je obsah balíčků přímo objednaný podle konkrétních potřeb vytipovaných domácností a nebude se tu dlouho nic skladovat," vítá takový způsob pomoci Soňa Abrahamová z Charity (na snímku vpravo).



Autor: M. Jankovská, M. Břeňová