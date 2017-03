Balonový hangár v Příbrami je unikát

Příbram - Kdo jede vlakem do Strakonic z Prahy či Berouna, může spatřit vlevo od kolejí těsně před nádražím v Příbrami vysokou a dlouhou stavbu s kulatou obloukovou střechou. Dlouho to byla stavba dominující svojí výškou celému svému okolí.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Dnes, protože je součástí rychle se rozvíjející průmyslové zóny, v okolních halách poněkud zaniká. „Podobně dnes zaniká i znalost její unikátní historie, a to i u těch, kterým by z pozornosti unikat neměla," upozornil na nenápadnou budovu příbramský patriot Ivo Pujman, jenž se zabývá leteckou historií.

Hangár v Příbrami má z jeho pohledu nezvykle pestrou a zajímavou historii a svým využitím a účelem, pro který byl postaven, je ojedinělý i ve světovém měřítku.

Také čtěte: Bourání starého mostu od pátku zcela uzavře dálnici

„Je to totiž unikátní hangár, který byl postaven a využíván výhradně pro hangárování balonů. Šlo o pozorovací balony československé předválečné armády a jejich hangár v Příbrami, v lokalitě zvané Balonka, je jediný dochovaný svého druhu na světě. A stále stojí, i když nad jeho budoucností se dnes vznáší řada otazníků," uvádí Ivo Pujman, znalý bohaté historie tehdejšího, především válečného a strategicky zajímavého objektu.

Ivo Pujman se leteckou historií zabývá čtyřicet let a byl svědkem mnoha příležitostí uchovat či zachránit památky na naši leteckou minulost.

„Obávám se, že záměr s budovou v Příbrami bude spíše demoliční v rámci vyčištění celého areálu, ale mohu se mýlit. A proto otázka, co bude s unikátní stavbou jediného balonového hangáru na světě, je podle mne dnes zřejmě výrazně na pořadu dne," domnívá se historik.

Je přesvědčen, že by to měla být výzva pro instituce typu Národního technického muzea, Středočeského kraje, Města Příbrami, Vojenského muzea či ministerstva kultury.

Nepřehlédněte: Prasata způsobují škody na majetku

„Na druhou stranu se děsím toho, že by to vzali do svých rukou nějací anonymní úředníci či aktivisté s byrokratickými sklony a začali by podnikat kroky k jednostrannému formálnímu vyhlášení stojícího hangáru jako technické památky. V tom okamžiku bude druhý den po prvém pokusu o toto vyhlášení hangár ležet na zemi a do týdne již na místě nebude kromě náznaků základů nic," obává se nejhoršího konce unikátní budovy Ivo Pujman.