Běžkaři předkládají Vojenským lesům a statkům návrh pro řešení aktuální situace

Jince - Doposud neexistující plán lyžařských běžeckých stop v CHKO Brdy je příčinou sporů, ke kterým aktuálně dochází v CHKO Brdy. Právě v těchto dnech, kdy jsou sněhové podmínky pro brdské běžkaře naprosto ideální, dochází ke konfliktům mezi aktivitami sportovců a aktivitami souvisejícími s činností Vojenských statků a lesů, s.p. (VLS).

Běžkaři.Foto: Michal Fanta

Do věci se proto vložilo Město Příbram. Starosta Jindřich Vařeka se v úterý 17. ledna sešel s ředitelem VLS, Divize Hořovice, Petrem Švadlenou a v tuto chvíli se obě strany pokoušejí najít řešení vedoucí ke společné dohodě. Vzápětí byli vyzváni běžkaři, aby předložili seznam tras, které by podle nich neměly být ničeny posypem a těžkou technikou.

O situaci se starosta Vařeka dozvěděl ze sociálních sítí. „Problém mezi sportovci a vlastníkem lesa je přesně důkazem toho, že záležitosti kolem rozvoje Brd je třeba koordinovat. A není to jenom tento jediný případ. Bez toho, aniž bychom měli nějakou platformu, na které bychom mohli efektivně komunikovat, plánovat a řešit problémy, to do budoucna nepůjde," uvedl starosta Jindřich Vařeka s tím, že touto platformou je právě vznikající destinační společnost, jejíž vznik Město Příbram iniciovalo.

Na úterním jednání s ředitelem Petrem Švadlenou starosta problém běžkařů otevřel. Z jednání vyplynulo, že vojenské lesy a statky souhlasí, aby běžkaři předložili svůj podrobný návrh běžeckých tras pro zbývající letošní lyžařskou sezonu. „Jsme na začátku. Budeme se snažit požadavky běžkařů prosadit, na druhou stranu je však celkem jasné, že musí být respektovány volné páteřní trasy a to nejenom z hlediska činnosti vojenských lesů, ale také z důvodu zajištění povinnosti volného průjezdu Integrovaného záchranného systému," upozorňuje starosta.

Návrhy běžkařů jsou již „na stole" VLS. Milovníci bílé stopy by se tak mohli dočkat zlepšení situace ještě v této sezoně.

Zároveň Jindřich Vařeka zdůrazňuje, že vítá jakoukoliv iniciativu vedoucí k rozvoji brdské turistické destinace. „Nejen běžkaři, turisté či cyklisté, ale všichni ti, kteří Brdy využívají, pokud do vznikající destinační společnosti vstoupí formou sdružení či spolku, jsou vítáni," uvedl s tím, že kdo jiný by měl lépe znát potřeby sportovců a turistů, než právě ti, kteří za těmito aktivitami do Brd pravidelně vyrážejí.

V této souvislosti Jindřich Vařeka dále zmiňuje základní dokument vznikající Destinační společnosti Brdy, kterým je tzv. Interpretační plán, dokument vytvořený VLS a Agenturou přírody a krajiny při Ministerstvu životního prostředí ČR. „Ten je prvotním dokumentem, o který je třeba se opírat. Až Destinační společnost Brdy vznikne, okolní obce budou moci koordinovaně projevovat svoji vůli. Na základě již vypracovaného Interpretačního plánu vznikne nový společný plán rozvoje turismu v Brdech, který je třeba vybojovat a na který bude možno čerpat prostředky z kraje a ministerstva pro místní rozvoj," vysvětlil na závěr starosta. Pavlína Svobodová, mluvčí radnice