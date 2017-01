Běžkaři si stěžují na ničení tras, VLS slíbily některé cesty neprohrnovat

Brdy - Milovníci zimních sportů a především vyznavači běžek se po pár letech dočkali ideálního zimního počasí. Jakmile ale napadne dostatek sněhu a lyžaři vyrazí do brdských lesů, opakuje se stejný problém – běžkaři si stěžují na to, že jim lesníci a jejich technika rozjíždí stopy v silnicích nebo cesty dokonce lesní podniky prohrnou a v ještě horším případě posypou inertním materiálem.

CHKO Brdy - Zima.Foto: Karel Hutr

Jenže v CHKO Brdy nejsou oficiální trasy pro běžkaře a tím ani neexistuje nikdo, kdo by je měl udržovat. Účelové cesty v lesích používají lesní podniky na to, aby mohly v porostech hospodařit. Tím pádem dochází někdy k dost ostrým výměnám názorů, ať už naživo přímo v lese, nebo na sociálních sítích.

Běžkaři si hájí svoje zájmy a lesníci zase svoje. Je to už takový každoroční (pokud napadne sníh) evergreen. Když se pak oteplí, na problémy běžkařů se zapomene a začne se řešit pro změnu cyklistika. Třeba v tom smyslu, že je málo tras. Jenomže z pohledu správy CHKO Brdy je v případě tras pro běžkaře situace podobná, jako u cyklostezek. Správa udílí souhlas s vyznačením. Zatím se ale nikdo neozval, že by chtěl něco dělat – tedy rozšířit síť cyklostezek a také navrhnout a udržovat trasy pro běžkaře.

„Pokud by někdo v letošním roce chtěl něco dělat, neměl by váhat, aby tuto zimu trasy byly. Nemáme s tím problém, ale vedle nás to chce mít i souhlas vlastníka komunikací," uvedl k problematice běžkařských tras a cyklostezek už na přelomu roku šéf CHKO Brdy Bohumil Fišer. Polovina ledna je za námi a dosud se správě nikdo neozval, že by se postaral o naplánování tras a jejich údržbu. Bohumil Fišer připomíná, že správa s tím nemá problémy, jen je potřeba postupovat podle pravidel.

Vášnivých diskuzí ohledně běžkařských tras si všiml i příbramský starosta Jindřich Vařeka. Uvedl, že doposud neexistující plán lyžařských běžeckých stop v CHKO Brdy je příčinou sporů, ke kterým aktuálně dochází. „Právě v těchto dnech, kdy jsou sněhové podmínky pro brdské běžkaře naprosto ideální, dochází ke konfliktům mezi aktivitami sportovců a aktivitami souvisejícími s činností Vojenských statků a lesů (VLS)," naznačila Pavlína Svobodová, mluvčí radnice. Do věci se proto vložilo Město Příbram. Starosta se sešel s ředitelem hořovické divize VLS Petrem Švadlenou a v tuto chvíli se obě strany pokoušejí najít řešení vedoucí ke společné dohodě. Vzápětí byli vyzváni běžkaři, aby předložili seznam tras, které by podle nich neměly být ničeny posypem a těžkou technikou.

„Problém mezi sportovci a vlastníkem lesa je přesně důkazem toho, že záležitosti kolem rozvoje Brd je třeba koordinovat. A není to jenom tento případ. Bez toho, aniž bychom měli nějakou platformu, na které bychom mohli efektivně komunikovat, plánovat a řešit problémy, to do budoucna nepůjde," uvedl starosta s tím, že touto platformou je právě vznikající destinační společnost, jejíž vznik město iniciovalo.

Na jednání s ředitelem Petrem Švadlenou starosta problém běžkařů otevřel. Z jednání vyplynulo, že Vojenské lesy a statky chtějí situaci řešit, souhlasí, aby běžkaři předložili svůj podrobný návrh běžeckých tras pro zbývající letošní lyžařskou sezonu. Ale i VLS čekají na partnera, který zastřeší řešení problému. Partnera, který povede celý proces od návrhu tras, projednání návrhu s vlastníkem, s orgány ochrany přírody až po jejich vyznačení a vlastní údržbu přímo v terénu. Může to být obec, sdružení nebo agentura.

„Jsme na začátku. Budeme se snažit požadavky běžkařů prosadit, na druhou stranu je však jasné, že musí být respektovány volné páteřní trasy a to nejenom z hlediska činnosti vojenských lesů, ale také z důvodu zajištění povinnosti volného průjezdu Integrovaného záchranného systému," upozorňuje starosta. Ten potvrdil, že návrhy běžkařů jsou již „na stole" VLS. Milovníci bílé stopy by se mohli podle něj dočkat zlepšení situace ještě v této sezoně.

Podle našich informací už existuje seznam cest, které nebudou prozatím po dobu dvou týdnů VLS prohrnovat. Dohodli se na tom zástupci VLS a Správy CHKO Brdy.