Bourání starého mostu od pátku zcela uzavře dálnici

Příbram – Provoz v křižovatce Skalka na nájezdu na dálnici D4 už několik dní omezují stavební práce. Ale kvůli bourání starého mostu bude tento pátek úplná uzavírka dálnice D4 pod tímto mostem.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný



Provoz z dálnice bude sveden v obou směrech přes okružní křižovatku Skalka a silnici ve směru na Dlouhou Lhotu, kde bude provizorní přejezd mezi touto komunikací a dálnicí.

S velkou pravděpodobností se zde budou vytvářet kolony. Sjezd z dálnice na Příbram bude zachován.

„Tato uzavírka potrvá do neděle 26. března a bude také zcela uzavřena silnice I/18 přes most. Objízdná trasa bude značena přes Milín. Od pondělí 27. března bude provoz po této komunikaci provizorně sveden pod bývalý most. Dopravní omezení má pokračovat nejméně do 27. září letošního roku," informovala mluvčí příbramské radnice Pavlína Svobodová.

INFOBLOK:

Od 24. 3. – do 26. 3. – přípravné práce pod mostem a demolice mostu

*24. 3. od 05.45 hodin do 24. 3. do cca 23.59 hodin – úplná uzavírka dálnice D4 pod mostem, provoz na mostě po silnici č. I/18 bude zachován

