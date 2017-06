Branou do petrovického lesa je ptačí pozorovatelna

Petrovice - Odpočinek, zábavu a poznání najdou návštěvníci všech generací při cestě lesem v Petrovicích. Dokončený projekt byl slavnostně představen veřejnosti starostou Petrovic Petrem Štěpánkem.

Na stezce dlouhé 1,3 kilometru si každý najde na některé ze čtrnácti zastávek prvek nebo přírodní lokalitu, která ho nejvíc zaujme. Dětem udělají radost houpačky, skluzavky, lezecká stěna označené jako Pokuston. Další poutníci se zastaví se zájmem u napodobeniny keltského obydlí nebo se pokochají pěknými výhledy do kraje. Jiní uvítají posezení v prostorném altánu ve Vlčím lohu a zpomalí kroky u jarní studánky V průhonu…

Nepřehlédnutelná a velmi atraktivní je ptačí pozorovatelna zhotovená z akátového dřeva, kterou označil starosta Štěpánek za vstupní bránu do lesa. Bez povšimnutí také těžko někdo mine pařez stromu, jehož letokruhy jsou zároveň kompasem i kalendářem stoletých dějin Petrovic. Informační tabule pod stříškou upozorňuje, že smrk, ze kterého pochází, byl vysazen v roce 1916. Zažil zavedení elektrického proudu do obce v roce 1933. Do paměti letorostů se zapsaly smutné události roku 1942, kdy došlo k transportu místních židovských občanů do Terezína. Zlomovým okamžikem byl rok 1974, kdy byl v osadě Týnčany dokončen přivaděč vody. Petrovičtí si také prostřednictvím „kalendáře“ z pařezu připomínají svoje novodobá vítězství v krajské nebo celostátní soutěži Vesnice roku. Stačí se zastavit a číst… V blízkosti lokality U čtyř lip je vzpomínky na vládu Františka Josefa I., který povýšil v roce 1898 Petrovice na městys. Kudy se stezkou vydat, napoví mapka projektu, jejímž autorem je malíř Jan Severa.

„Projekt Do lesa za odpočinkem a zábavou byl podpořen milionem korun z prostředků Evropské unie, spoluúčast obce představovala přibližně 466 tisíc korun,“ uvedl petrovický starosta. Zdůraznil, že nápad se rodil postupně ve spolupráci s maminkami, turisty a dalšími občany Petrovic. Upozornil, že vedle znaku Petrovic se objevují vedle informací další loga. Jedno z nich je Toulavy – turistické destinace, která sahá od Tábora až po Sedlčansko, zahrnuje 155 obcí, v nichž žije 144 tisíc obyvatel. „Slovo Toulava, kam patří také Petrovice, také asociuje tuláky, kteří při svých toulkách chtějí také něco vidět – krásnou krajinu, památky, zajímavosti a atrakce,“ zmínil se Štěpánek. Představit mohl přítomným ředitelku Toulavy a tajemnici Sdružení obcí Sedlčanska Štěpánku Barešovou. „Nová turistická oblast vznikla proto, abychom lépe dokázali uchopit cestovní ruch a aby se stala oblíbeným cílem jako jsou například Krkonoše nebo Šumava. Je ale i o tom, abychom my, kteří v Toulavě žijeme, měli kolem sebe pěkné prostředí,“ zmínila se Barešová.

Marie Břeňová