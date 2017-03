Brouzdaliště nesplňuje normy, oprava nebude

Od srpna loňského roku, tedy už přes půl roku, je uzavřen vnitřní bazén pro batolata v příbramském aquaparku.

Návštěvníci krytého bazénu se dožadují jeho opravy a dokonce posílají dotazy na radnici prostřednictvím městských webových stránek. Dozvěděli se, že brouzdaliště pro batolata se opravovat nebude, a to z prostého důvodu. Aquapark čeká rozsáhlá rekonstrukce v řádu stamilionů korun a tudíž se investice do tohoto zařízení ekonomicky nevyplatí.

Ke konci minulého roku navíc technologické zařízení na úpravu vody v dětském brodítku už nestíhalo upravit vodu tak, aby prošla požadovanými normami Krajské hygienické stanice (KHS).

„Po poradě s hygienickou stanicí nám bylo doporučeno instalovat novou akumulační jímku, nový filtr s větší filtrační plochou, doplnit okruh o UV lampu a hlavně předělat stávající nevyhovující brodítko. Toto nákladné nové zařízení by mělo použití pouze do doby chystané rekonstrukce plaveckého bazénu, která by měla začít letos v létě," odpovídá na dotaz Jiří Holobrada, ředitel Sportovních zařízení města Příbram, pod něhož bazén spadá.

Vedení sportovních zařízení se proto rozhodlo nevkládat další finanční prostředky do opravy.

„Pro potřeby rodičů s dětmi je možno využívat dětský bazén s hloubkou 20 až 40 centimetrů. Odhad nákladů na opravu brouzdaliště vychází na 400 až 650 tisíc korun a věřím, že naše rozhodnutí ekonomicky nakládat s finančními prostředky je rozumné," dodal Jiří Holobrada.

Rozsáhlá rekonstrukce

Příbramští zastupitelé na sklonku loňského roku dali zelenou nákladné rekonstrukci aquaparku.

Z předložených pěti variant obnovy vnitřních prostor vybrali tu nejrozsáhlejší, která počítá s přístavbou relaxačního a saunového světa o rozloze 1000 metrů čtverečních a zvětšením bazénové haly o dvě plavecké dráhy.

Náklady se vyšplhají na čtvrt miliardy korun, město si chce vzít na akci úvěr. Po schválení záměru se mohou rozběhnout práce na projektové dokumentaci.

Vnitřní bazén ročně navštíví 120.000 lidí. Tržby se pohybují kolem 10,5 milionu korun, ale zdaleka nestačí na pokrytí nákladů – provozní ztráta je 5,2 milionu korun.

S vyšší investicí by měla podle vedení města růst atraktivita areálu a také jeho ziskovost.

