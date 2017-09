Bývalé koupaliště nemá na opravu šanci

Sedlčany – Sedmitisícové Sedlčany se nemohou pochlubit jako jiná i méně lidnatá města přírodním koupalištěm, natož krytým bazénem. Původní koupaliště v blízkosti areálu Sedlčanské kotliny bylo v 90. letech na příkaz hygieniků uzavřeno a pronajato za symbolický nájem místní rybářské organizaci. Jiné vhodné místo vedení radnice a zastupitelé na koupání dosud nenašly. Nehledě na to, že na výstavbu v městském rozpočtu nejsou ani peníze.

Bývalé koupaliště, které bylo postaveno po roce 1946, bylo na příkaz hygieniků uzavřeno v 90. letech a podle technicko-ekonomické studie nepřichází jeho obnova v úvahu.Foto: Marie Břeňová

Obyvatelé města, kteří alespoň po sezónním koupání volají, mají prostě smůlu. Starosta Sedlčan Jiří Burian důvody, proč tomu tak je, nezastírá: „V posledních deseti až patnácti letech byly pro Sedlčany jiné investiční priority – například přivaděč vody nebo příprava na modernizaci autobusového nádraží.“



Nepředpokládá také, že při sestavování městského rozpočtu na rok 2018 dostane přírodní koupaliště zelenou. Přednost podle jeho názoru mají úpravy na lehkoatletickém stadionu Taverny, které se zatím odkládaly. „Odvodnění území a úprava běžecké dráhy do umělého povrchu to bude investice kolem patnácti milionů korun. A i ta nejlevnější varianta koupaliště přijde zhruba na 28 milionů korun,“ vysvětloval, že obě akce městský rozpočet neutáhne.



Podle Jiřího Buriana se k otázce koupání vrátí městská rada a zastupitelstvo v zimním období, tedy na konci letošního nebo začátkem příštího roku. Osobně zjišťoval, jak se s koupáním po technické i ekonomické stránce vyrovnaly jiné obce.



Jako například města Milevsko, Kaplice nebo Dobřany. Na základě poznatků předložil starosta Sedlčan Jiří Burian radě několik variant. Podle té první využití bývalého koupaliště nepřichází v úvahu. Za hlavní úskalí označil nedostatek přírodní vody a velkou vzdálenost od veřejného vodovodu i kanalizace. Také biotopové koupaliště, které provozuje například město Dobřany, není podle starostova vyjádření žádný zázrak.



„Pokud je dva až tři týdny velmi teplé počasí, biotop přestává vodu čistit,“ podotkl. O krytý plavecký bazén se zajímal sedlčanský starosta konkrétně v Kaplici. „Rozpočtové náklady 80 až 100 milionů korun nelze bez dotace uhradit. Náročný je i provoz. Například město Slaný krytý bazén dotuje pěti miliony ročně.“ uvedl starosta.

Výstavbu krytého bazénu přesto zcela nezavrhuje. Nejvíc se mu zamlouval areál přírodní koupaliště v Milevsku, i když má také stinné stránky. Jeho problémem je velká spotřeba městské vody. Vítězně vychází sezonní koupání v nové lokalitě. Ta možnost zaujala také členy městské rady. „Nechali jsme udělat geodetické zaměření pro lokalitu ve Zberazské ulici mezi zimním stadionem a hřištěm s umělou trávou, abychom mohli odborně, ekonomicky i provozně posoudit tuto variantu,“ uzavřel starosta.



Zato Příbramáci měli s koupalištěm štěstí. V posledních letech už se v Novém rybníku nedalo koupat a jeho areál byl jen nutně udržovaný, nezajímavý. Letos se radnice pustila do obnovy celého sportovního a rekreačního areálu, na vodu si lidé nestěžují, přibyla zde spousta atrakcí a vybavení pro rekreanty. A to radnice slibuje, že to nejhlavnější přijde v dalším roce, jako například nová restaurace, nové sociálky a podobně.

MARIE BŘEŇOVÁ