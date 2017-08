Bývalý knihkupec Vratislav Ebr komiksům nefandí

Příbramsko /FOTOGALERIE/ – Vratislav Ebr, bývalý pražský knihkupec, rozhlasový moderátor, archivář kuriozních knížek a klípků, recesista, jeden z nejvěrnějších obdivovatelů půvabů Častoboře na Příbramsku, kde každý rok na stejném místě na vltavském břehu stanuje.

Právě v zátoce Vltavy se rodí Ebrovy veselé objemnější i útlé knížky. Jen o bonmotech jich vyšla celá řada. Zaměřil se v nich například na knihy a čtenáře, na pijáky a nepijáky, na seniory, na zahrádkáře, psy a jejich páníčky, na houby, Velikonoce a nebo Vánoce. Kouzlo zimy a Vánoc sestavoval v lesích na Častoboři v těch největších vedrech . Také letos zde strávil několik týdnů.

„Tentokrát jsem stanoval bez psacího stroje, ale tradičně s banánovými krabicemi. V nich mám pokaždé spoustu výstřižků z novin, časopisů a poznámek, které mě v knihách zaujaly k určitému tématu. Musím se jimi probrat a utřídit je,“ řekl Ebr a ukázal na letošní knižní novinku s názvem„Hezky česky ve dne v noci“, kterou mu ilustroval profesionální kreslíř Zdeněk Hofman. „Je určena nejen čtenářům, kteří mají rádi svůj jazyk, ale i úředním šimlům, tiskařským šotkům…,“ podal krátkou anonci autor.

„Těším se na knížku, která je právě v tisku. Nazval jsem jí Drobničky z Prahy, ilustracemi ji bezvadně výtvarnice Zdeňka Rambousková. Plánujeme, že ji v některých českých městech při besedách na podzim představíme,“ podotkl.



„Poprvé jsem byl s rodiči na Častoboři v roce 1947, to mi bylo pět let,“ zalistoval v paměti. Když hovořil o rodičích, měl na mysli náhradní rodiče, kteří se však o Vráťu s láskou starali, jako o vlastního syna. Jeho vstup do života byl totiž velmi dramatický. Narodil se v pankrácké věznici – jeho maminka byla sestra Josefa Valčíka, jednoho z atentátníků na říšského protektora Reinharda Heydricha. Tři měsíce po porodu byla gestapem popravena…



Čím voní Častoboř



„Je v tom i kus nostalgie, ale pořád mám před očima starou řeku Vltavu, její podobu ještě před stavbou přehrady. Vidím statek Prokešů,mojí cestu do hájovny, kam jsme chodili s bandaskami pro mléko. Náhon byl plný žlutých divizen, zavzpomínám si, jak jsme sbírali maliny a ostružiny. Osobností, která je pro mne s Častoboří nejvíc spojená, je řada. Především sedlčanský učitel a zakladatel Častoboře Vašek Heller, správce rezervace a skaut František Robin Veselý, dlouholetý vedoucí dětských táborů Jarda Mucha nebo olympionik Bóža Karlík,“ podotkl Ebr.

„Současná podoba Častoboře má také svoje kouzlo. Hlavně se modlím, aby zůstala příroda zachována a civilizace sem pronikala co nejméně,“ vyslovil přání. Nemůže se smířit s tím, že stany se tlačí i do území rezervace a po některých návštěvnících zůstává v lese nepořádek. „Z vody jsme dokonce vylovili se synem Michalem čtyři plechové cedule s oznámením, že je zde chráněné území,“dodal nespokojeně.



Setkávání potomků slavných



„Jste jedni z prvních, kteří se to dozví. Letos organizačně připravuji na Častoboři celoroční akci – Setkávání potomků známých osobností. Bude to každé poslední úterý v měsíci v ulici Karolíny Světlé v Divadle U Valšů. K nejstaršímim potomkům slavných, s nimiž jsem se kontaktoval, beze sporu patří člověk z rodu Jana Amose Komenského a druhým je 80letý historik Karel Richter – ten je rodoknemem spřízněn s francouzským básníkem Francoisem Villonem,“ uvedl pro zajímavost bývalý majitel Arbesova knihkupectví Ebr. „Úvodní setkání připravujeme na úterý 31. října. Ten večer bude jakýmsi seznámením s celým programem. Hosty budou mimo jiné Václav Žmolík, Petr Jančařík a dva nestoři rozhlasové a televizní zábavy – Karel Weinlich a Gustav Oplustil.“



Knihkupec čte u Vltavy Mahlera



Knihy provázely Vráťu Ebra i na stanování u Vltavy. „Přibalil jsem si jich několik – například vzpomínkovou knihu Zdeňka Mahlera,“ poznamenal. A místo obšírnější odpovědi na to, co čte, upozornil, co vůbec nečte: „Je to jen můj názor, ale nemohu pochopit, že k bestsellerům v současné době patří komiksy. I Zdeněk Hofman, s nímž spolupracuji a kterého si vážím, dokonce udělal komiks z Karafiátových Broučků.“

Marie Břeňová