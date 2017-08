Častoboř vzpomínala na táborovou legendu

Příbramsko - Jaroslavu Muchovi, legendárnímu vedoucímu dětských letních táborů na Častoboři, věnovali účastníci třetího turnusu vzpomínku.

„Je to právě rok, co tato osobnost ve věku 91 let zemřela,“ připomněla vedoucí tábora Vlaďka Dolejší, že jeho srdce dotlouklo 21. srpna. Uctít jej minutou ticha by bylo málo. Jeho svěřenci s ním prožili za celá léta, kdy tábory a jejich náplň připravoval, opravdu hodně. Proto bylo za čím se ohlížet.

„V pondělí jsme si o Jardovi, který byl naším životním vzorem, vyprávěli s vedoucími tábora. Vzpomínání na něj patřil také další večer. Jarda Mucha míval při posledním táboráku vždy proslov, součástí posledního večera bývala i kouzelná benátská noc, při níž se pouštěly lodičky. My jsme se rozhodli, že při táboráku dětem připomeneme, kdo to Mucha byl. Řada z nich ho osobně znala, ale letošní nováčci už tu možnost neměli,“ uvedla hlavní vedoucí. „Prázdniny s Jardou Muchou? To byl velký dar. On pro mě představoval Častoboř – místo, kam jsem jezdila od dětství. Všechno, co jsem v létě prožila jako dítě a později jako vedoucí, mám spojeno právě s ním,“ dodala spontánně.

Také bývalý pražský knihkupec Vratislav Ebr, pro kterého se Častoboř stává již více než 50 let na několik letních týdnů domovem, měl Jardu Muchu rád. Dosud se úplně nevyrovnal s tím, že svého moudrého a laskavého kamaráda s pomněnkovýma očima u Vltavy nepotká. „On se snažil podobně jako já brát život s humorem, a takového bych si ho chtěl uchovat,“ podotkl Ebr. A tak si táborníci připomněli slova častobořského náčelníka, která jim sděloval a sám se jimi řídil: „Nepanikařit, nepoddávat se negativním náladám. Když se člověk přičiní, dopadne vše dobře.“



Marie Břeňová