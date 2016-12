Ceny kaprů zůstávají podobné jako vloni, lidi kupují i pstruhy nebo amury

Příbramsko - Mnozí z nás si nedovedou představit štědrovečerní večeři bez kapra. Přesto každoročně zaznamenávají rybáři zájem o další druhy ryb. Zákazníci kupují i dravce, jako je například štika nebo candát. Musí si ale podstatně připlatit. Někteří pak upřednostňují na svátečním talíři třeba pstruha.

Pstruh duhovýFoto: Deník

Podobným zákazníkům letos o vánočním trhu vyšlo vstříc Rybářství Lnáře, které nabízí v rožmitálských sádkách kromě tradičních druhů právě pstruhy duhové. V Rožmitále můžete na sádkách koupit ryby už nyní.

A kolik letos za rybu zaplatíme? Zjednodušeně řečeno, ceny jsou prakticky stejné jako v loňském roce. Tedy kolem 70 korun za kilo kapra první třídy, což znamená kapřík do 2,5 kila. Za výběrového kapra (nad 2,5 kila) zaplatíte 80 korun. Za tyto ceny zrovna pořídíte kapra v rožmitálských sádkách. Čerstvou a levnější rybu koupíte prakticky vždy na sádkách, protože je to ryba přímo od producenta. Těch je v regionu několik. Kromě zmíněného Rožmitálu je prodejna s živými rybami v Dobříši nebo můžete zajet do sádek do Dobré Vody u Březnice.

A jaký je zájem o jednotlivé velikosti nebo druhy ryb? „Ve větších městech je spíše větší zájem o výběrové kapry. V menších obcích pak o kapry první třídy. Poměrově je to ale stejné," říká Václav Milota z Blatenské ryby, která také obhospodařuje rybníky na Příbramsku.

Co se týče jednotlivých druhů ryb, pomalu, ale jistě se mění chutě zákazníků. Vedle kaprů je v oblibě třeba amur a již zmíněný pstruh. Někdo si rád připlatí, a koupí dravce. Za kilogram candáta zaplatíte kolem tří stovek, za štiku zhruba 200 korun. „Candáty jsme už dokonce vyprodali," řekl v úterý vedoucí rožmitálských sádek Pavel Zemek.