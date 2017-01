Cestu k opravě stadionu otevře směna pozemků

Sedlčany - Rekonstrukci lehkoatletického stadionu Taverny považuje sedlčanská radnice za jednu z priorit letošního roku. Majitelem části pozemků na tomto stadionu je Jan Pejša a s ním radnice konečně po letech došla ke shodě.

Stadion Taverny.Foto: Marie Břeňová

„Našli jsme řešení, jakým způsobem se vzájemně vypořádat finančně i směnou pozemků. Na tomto záměru se v současné době pracuje, připravují se znalecké posudky a pozemky se zaměřují. Potom půjde finální dohoda ke schválení do zastupitelstva," vysvětlil místostarosta Miroslav Hölzel.

Počítá s tím, že majetkové vztahy by měly být v jarním měsících dořešeny. Uvedl, že dohoda s majitelem tak městu otvírá cestu k finančním prostředkům na úpravy sportoviště.

„Dokud město nebylo stoprocentním vlastníkem areálu, tak nebyla šance žádat o dotační prostředky," potvrdil Hölzel k akci, která se promítne v návrhu rozpočtu na rok 2017. Rozpočet města je nyní ve fázi příprav. „Zahrneme do něj prostředky na zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci stadionu. Půjde především o odvodnění a vybudování umělých povrchů, zejména běžecké dráhy. Pokud vše dobře dopadne, vypíšeme v roce 2018 soutěž na dodavatele této investiční akce," řekl.

Deset milionů korun – to je místostarostův předběžný finanční odhad na uvedené práce. Na námitku, zda to nebude vzhledem k velikosti plochy ve srovnání s položením umělé trávy na fotbalovém hřišti Na Kačáku daleko více, vysvětlil: „Umělá tráva nebo povrch by nebyly položeny na Taverny na celé ploše, ale jen v některých sektorech. Naším cílem je, že bychom tuto akci rádi zrealizovali do konce volebního období v roce 2018," dodal. (mb)