Chřipku zbrzdily mrazy, prázdniny a samoléčba

Příbramsko - V některých regionech Česka je epidemie chřipky, nejvíce nemocných je v Olomouckém, Plzeňském, Moravskoslezském a Středočeském kraji a také na Vysočině. Vyplývá to ze souhrnné zprávy o výskytu chřipky v Česku v posledním prosincovém týdnu, kterou v pondělí zveřejnil Státní zdravotní ústav.

Informace o epidemiologické situaci ve výskytu akutních respiračních infekcí a chřipky v 52. kalendářním týdnu. Foto: KHS

S celkovou slabostí a dalšími příznaky chřipky se v posledních týdnech potýkali i lidé na Příbramsku. Podle hygieniků patřilo k regionům s nejvyšším počtem nemocných ve Středočeském kraji. V posledním týdnu ale počet nemocných klesl.



„Zatím nemáme z krajské hygienické stanice žádné limitní počty, abychom museli omezovat návštěvy. Data se hlásí jednou týdně, více budeme vědět koncem týdne," sdělil Deníku ředitel příbramské nemocnice Stanislav Holobrada.



Zvýšený počet nemocných neregistruje vedení nemocnice ani u zaměstnanců.



Jaký bude další vývoj chřipkové epidemie v jednotlivých okresech středních Čech, nelze podle vedoucí protiepidemiologického oddělení krajské hygienické stanice, lékařky Lilian Rumlové, jednoznačně určit. Velký vliv na statistická data nemocnosti totiž měly vánoční svátky, kdy lidé nešli s akutním respiračním onemocněním k lékaři, ale spíše volili samoléčbu doma.



„To je pravděpodobně také důvodem poklesu nemocnosti ve většině okresů středních Čech. Dalším faktorem může být, že školáci měli prázdniny, tudíž se nemoc nešířila ve školních kolektivech. Pokud budeme vycházet z každoročně se opakujících údajů, lze spíše čekat, že nemocnost bude růst až do poloviny února," řekla Deníku Lilian Rumlová.



Sběr dat provádí hygienická stanice od zhruba deseti vybraných obvodních lékařů v každém okrese. Pokud se počet nemocných pohybuje mezi 1300 až 1600 v přepočtu na 100 tisíc obyvatel, hovoří hygienici o hranici chřipkové epidemie. Je li pacientů více, jedná už se o epidemii.



Velká škoda podle ní je, že u veřejnosti nestoupá zájem o očkování, ačkoli se hygienici snaží provádět osvětovou činnost ve zdravotnických zařízeních i u poskytovatelů sociálních služeb.



„Často se opakuje argument: nechal jsem se očkovat, přesto jsem onemocněl. Lidé si neuvědomují, že virů, které způsobují virová onemocnění je mnoho. Skutečně mohou onemocnět, ale je dokázáno, že očkování zabraňuje komplikacím, které mnohdy provázejí nemoc u neočkovaných lidí. Očkování bych doporučila všem věkovým skupinám, nejen dětem a seniorům. Je to významný krok k prevenci, který by měl každý podstoupit už k ochraně svého okolí a svých blízkých," dodala Lilian Rumlová.



Jak se nemocnost projeví s nástupem školáků do lavic po zimních prázdninách, se teprve ukáže. „Sondujeme, právě jsem rozeslal oběžník. Jedno dítě jsem dnes poslal domů, bylo mu zle," sdělil k prvnímu školnímu dni v novém roce ředitel základní školy v Jiráskových sadech v Příbrami Miloš Přibyl.