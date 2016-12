Co přinesl rok 2016, 3. díl

Příbramsko - Rok 2016 právě končí. Ohlédněte se s námi, jaký to byl rok. Přinášíme vám přehled zásadních událostí v regionu, každý den vzpomínáme na tři měsíce. V tomto vydání Příbramského deníku se ohlédneme na červenec, srpen a září. Co se v tyto měsíce dělo?

Příbramský deník. Foto: Deník/Kateřina Chourová

Červenec: úvahy o opravě aquaparku

Příbramský aquapark se dostal do stádia, kdy již nestačí pouhá dílčí oprava, doplnění vybavení nebo jiná kosmetická změna. Radní proto uvažují nad rozsáhlou rekonstrukcí. Vedení města plánuje totální rekonstrukci areálu za zhruba 100 milionů korun.

Radnice se rozhodla hledat řešení, jak nejlépe aquapark modernizovat a získat názory obyvatel pomocí dotazníků. Otázek je mnoho a je i celá řada řešení. Někdo by chtěl nejraději jenom tobogany, jiný chce naopak především plavat nebo se saunovat. Zrekonstruovat celý bazén najednou i za cenu, že bude rok zavřený, nebo rekonstruovat postupně několik let a během celé této doby snášet různá omezení a příkoří stavby? Jak se v následujících měsících zastupitelé rozhodli? Udělat všechno najednou za hodně a hodně peněz.

Na Vltavě zhasl život mladé ženy při nájezdu skútru na pramici

S veřejností zahýbala tragická událost, která se stala na hladině Orlické přehrady, kde 10. července při nájezdu skútru do pramice vyhasl život osmnáctileté ženy. Na nehodu reagovala Státní plavební správa rychlým vyhlášením opatření obecné povahy. Reagovali starostové dotčených obcí, sdružení, spolky, školní zařízení, zkrátka všichni, kteří mají s Vltavou co do činění. Své snahy od té doby směřují ke zpřísnění pravidel pro skútry. Tento případ totiž nebyl jediným, kdy motorové plavidlo najelo na rekreanta.

Motýlárium, další dosažený cíl Pavla Křížka z Ochrany fauny

Nové motýlárium ve Voticích je unikátním projektem Ochrany fauny, která sídlí na Příbramsku. I když funguje motýlárium od začátku velkých prázdnin, v takové podobě, v jaké si představuje zakladatel Ochrany fauny Pavel Křížek, bude nejdříve za rok až dva. Už nyní se ale návštěvníci mohou podívat na něco ze života hmyzu. Například na fotografie mnohokrát zvětšených motýlích křídel a hmyzích těl, nebo na zrod motýla, a to pěkně zblízka v jakési motýlí porodnici, která je součástí motýlária rozprostírajícího se na ploše tisíce metrů čtverečních. Na exkurzi tam lze jít i se psem.

Srpen: spor v kauze lanového centra půjde zřejmě před soud

Dlouhodobý problém s lanovým centrem vedle Q – klubu v Příbrami půjde zřejmě k soudu. Pro děti jedno z nejlákavějších dětských hřišť téměř po roce od otevření není v provozu se vším všudy. Spousta prolézaček je oblepena cedulkami varujícími před vstupem. Rodičům s dětmi nezbývá nic jiného, než je respektovat. Město tvrdí, že prvky lanového centra za Q klubem nejsou bezpečné, konkrétně lanová dráha. Opírá se o závěry odborných posudků, které vypracovala fakulta ČVUT Praha. Zhotovitel díla, kterým je firma MTStav se nařčení brání a tvrdí, že firma při stavbě postupovala správně. Spor bude zřejmě muset vyřešit soud.

Výstava opeřenců a králíků v Povltaví

Sedlčanskou pouť mívají obyvatelé regionu spojenou s termínem Povltavské výstavy králíků, drůbeže a holubů. Jde již o 31. ročník a jako v předchozích letech je akce zároveň okresní soutěží drobného zvířectva. Pátek, tedy už dnešek, je určen odborné veřejnosti, kdy porota ohodnotí jednotlivé živé exponáty a v sobotu 20. a neděli 21. srpna je brána chovatelského areálu Pod Duby otevřena veřejnosti. Po oba dny bude vyhrávat v areálu dechovka. Povltavská výstava je podle předsedy Základní organizace Českého svazu chovatelů Petra Sirotka (na snímku), který je hlavním organizátorem, odrazovým můstkem pro akce celostátního charakteru. Pavel Sirotek je také chovatelem králíků a chystá se letos na celostátní výstavu mláďat v Olomouci. „Mým největším cílem letošního roku je účast na speciální výstavě v Německu. V posledních letech se ze mě stal vášnivý chovatel poštovních holubů, což ale neznamená to, že bych se o králíky přestal zajímat," řekl Příbramskému deníku před zahájením srpnové výstavy sedlčanský chovatel.

Září: OSA hlásí zvýšení poplatků

Ochranný svaz autorský (OSA) avizuje na příští rok výrazné zvýšení poplatků za autorská hudební práva. Sazby by se měly zvýšit o polovinu. Starostové a pořadatelé akcí to nechápou a tvrdí, že jde o nepřiměřené navýšení a povede k omezení kulturních akcí. Srovnávání poplatků v České republice se zahraničím a další důvody, kterými OSA argumentuje, odmítají.



„Ke zdražení autorských poplatků až o padesát procent mohu sdělit pouze to, že to považuji za neopodstatněné a nebojím se říct až nemorální. Jsem přesvědčen, že takto zásadní zvýšení povede k omezení kulturních akcí v obcích a městech," je přesvědčen například Martin Krameš, starosta Kosovy Hory, jeden z mnoha odpůrců zvýšení poplatků.

Příbramská socha Gottwalda putuje do jihočeské galerie

Příbramské sochy Klementa Gottwalda, terče sabotáže v 80. letech minulého století, se ujímá Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou. Vzhledem k tomu, že se jedná o umělecký předmět, zastupitelé hledali možnost, jak sochu Klementa Gottwalda zachovat. V minulosti byla socha nabízena různým institucím, ale vždy s negativním výsledkem. Zájem o ni momentálně projevila Alšova jihočeská galerie, která tak díky rozhodnutí zastupitelstva dílo zařadí do svých sbírek.

Bezděkovští „drtiči" jsou potřetí za sebou mistry ČR

Dobrovolní hasiči z Bezděkova pod Třemšínem i letos rozdrtili své protivníky a stali se mistry republiky v požárním útoku.



Z posledních extraligových závodů se vraceli s pohárem s o to větší radostí, že prvenství obhájili už podruhé. „Opět se nám nějakým způsobem podařilo v tom našem hasičském počínání uspět. Vyhrát třikrát po sobě je přeci jen výjimečná událost, která se pravděpodobně už nebude opakovat," sdělil Příbramskému deníku člen týmu bezděkovských „Drtičů" Petr Peták.



A co všechno za takovým úspěchem stojí? Trénují bezděkovští více než ostatní, mají silnější motivaci,…? „Zrovna ta motivace, byla v letošní sezoně pro nás na začátku asi největší problém. Vzhledem k tomu, že jsme zvítězili v předchozích dvou letech, bylo velmi obtížné, hlavně z kraje sezony, hledat motivaci a chuť do tréninku. Nemyslím si, že bychom trénovali více než ostatní, v letošním roce tedy rozhodně ne," poznamenal Petr Peták. Za úspěchy je prý několikaletá práce, správný trénink, vývoj a účinné metody.