Demolice mostu u Skalky: auta jezdí po rampách

Příbram – Od pondělí jezdí auta po silnici I/18 mezi Příbramí a Sedlčany po nájezdových rampách pod již zbouraným mostem u Skalky. Dělníci zároveň začali stavět nový most, práce potrvají do konce září. Cena přestavby je podle Ředitelství silnic a dálnic 36 milionů korun bez DPH.

Stavbaři začali 25. března ráno bourat most přes dálnici D4 na křižovatce Skalka na Příbramsku.Foto: ČTK

Dlouhodobá uzavírka D4 u 41. kilometru začala už v pátek, aby mohli stavbaři na dálnici navážet štěrk a vytvořit takzvaný polštář, do nějž se most shazoval. Objížďka po silnici třetí třídy od Dlouhé Lhoty, okružní křižovatce a nové spojce na Dubenec potrvá až do zprovoznění nového mostu na konci září letošního roku.

Stavbaři o víkendu odklidili z dálnice D4 u křižovatky Skalka zbytky mostu, který v sobotu zbourali. Stroje most přes D4 rozebíraly celou sobotu, postupně odstraňovaly jednotlivé nosníky, kterých bylo ve dvou polích celkem 28. V noci na pondělí pak začalo odklízení betonových kusů.

Další uzavírka bude ve Vranovicích

Od této soboty čekají na řidiče v našem regionu další komplikace a to rovněž na dobu několika měsíců. Řidiči na silnici mezi Příbramí a Rožmitálem musejí počítat s objížďkou Vranovic.

Průjezd obcí od soboty až do 31. října uzavře pro dopravu oprava mostu přes Podhůrecký potok ve vsi. Most na jednom z nejfrekventovanějších tahů přes okres čeká demolice s úpravou silnice a stavba nového mostu.

Objížďka potrvá do října

Po celou dobu povede osobní automobilová doprava po objízdné trase v obou směrech. Řidiči si po trase zajedou přes 14 kilometrů. Objížďka bude vedena z Bohutína přes Vysokou u Příbramě do Narysova a pak na Třebsko, Strýčkovy, Nesvačily a do Rožmitálu.

Komplikovanější to budou mít řidiči náklaďáků. Ti si cestu po objízdné trase ještě více prodlouží. Objížďka bude dlouhá téměř 41 kilometrů a začne už v Příbrami, odkud pojedou do Milína, kde najedou na strakonickou silnici a musejí dojet až do křižovatky u Letů na Písecku. Tam vyrazí do Mirovic a odsud dále ve směru na Počaply, Březnici a nakonec do Rožmitálu pod Třemšínem.