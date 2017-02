Destinační agentura Brdy vypracuje na zimní sezonu návrh Brdské magistrály

Příbram - Letošní zima potvrdila známé úsloví, že štěstí přeje připraveným a nelze se spoléhat na trend posledních let, kdy sněhové podmínky v Brdech nepřály zimním sportům.

CHKO Brdy - okamžik při západu slunce nad brdskými vrcholy. Foto: Karel Hutr

Destinační agentura Brdy si je vědoma, že většina běžkařů si v případech sněhové nadílky poradí sama a hojně využívá lesní cesty a průseky v Brdech, které nejsou v zimě využívány v rámci lesní hospodářské činnosti. Vedle toho je ale názoru, že by bylo dobré vytvořit páteřní lyžařskou trasu i pro veřejnost z širokého okolí Brd a naplňovat tím propagaci a oživení destinace Brdy v zimě.

Hospodářská činnost probíhá na 85 % území, vykonává ji především státní podnik Vojenské lesy a statky ČR. Při plánování běžkařských tras je třeba uvést do souladu potřebu hospodařících subjektů s plánovanými trasami. Je nutné se vyhnout páteřním obslužným komunikacím, které využívají i další složky (IZS, HZS, AČR, státní správa atd.).

Je třeba vyřešit absenci sociálního a technického zázemí výchozích bodů z parkovišť na okraji CHKO Brdy. Návrh Destinační agentury Brdy bude vycházet ze stávajícího aktuálního stavu, kdy lze jen těžko očekávat výraznou změnu pro příští sezonu. Trasa by měla vycházet z příhodných míst, neměla by s ohledem na údržbu být příliš komplikovaná, ale měla by být dostatečně atraktivní (délka, zajímavá místa). Trasa by měla být v kontextu se Správou CHKO Brdy, hospodařícími subjekty a v případě možnosti i s turistickým značením tras, které by se daly částečně využít pro zimní podmínky.

Destinační agentura Brdy se proto rozhodla v rámci své činnosti zabývat tímto návrhem. Hlavní páteřní trasa by měla vést z Orlova případně Obecnice do osmistovkového srdce Brd, do oblasti Toku a Jordánu. Odtud by jedna trasa měla vést směrem přes Padrťsko na Kolvín, kde bude v brzké době otevřeno velkokapacitní parkoviště. Druhá trasa směrem do Strašic, k Muzeu Středních Brd, kde jsou dobré podmínky pro zázemí lyžařů. Na tuto magistrálu bude možné podle aktuálních podmínek zřídit nájezdy i s dalších obcí.

Jednoduše řečeno – měla by vzniknout nádherná brdská magistrála, jejímž středobodem bude oblast Toku a Jordánu. Magistrála propojí Brdy z jednoho konce na druhý a na vstupních bodech budou vždy základní zázemí pro turisty. Bez tohoto logistického požadavku může těžko tento projekt fungovat.

V této souvislosti je velmi důležitá spolupráce s dotčenými obcemi, na jejichž katastrálním území bude magistrála probíhat. Obce mají jako účastníci při správním řízení zásadní slovo ohledně schválení trasy. Dalším aspektem je jejich případná pomoc při zajišťování průjezdnosti magistrály, bez které je celý projekt těžce realizovatelný.

Stejně tak je nutné celý návrh projednat s dotčenými vlastníky pozemků, aby nedošlo k situaci z letošního roku, kdy VLS ČR, s.p. je viněn z negativního přístupu k běžkařům. Trasa nesmí kolidovat s hospodářskými plány a je třeba najít rozumný kompromis. Věříme, že hospodařící subjekty budou spolupracovat na úpravě tras i v příštích letech, protože se těžební oblasti flexibilně mění v závislosti na potřebě těžby.

Poslední slovo bude mít Správa CHKO Brdy, která svůj souhlas udělí pouze v případě, že navrhovaná trasa se nedostane do kolize s ochranou přírody. Bez souhlasu Správy CHKO není možné brdskou magistrálu ani vyznačit.

Destinační agentura Brdy má již připraveny podklady pro tento poměrně náročný projekt. Zajistila analýzu sněhových podmínek v Brdech, výběr vhodných terénních profilů a organizuje i realizaci čítačů návštěvnosti v regionu. Tyto podklady jsou zohledněny v jejím návrhu. Návrh připravuje předložit ke konzultaci při kulatém stolu, který připravujeme na duben letošního roku. K jednání budou pozvány obce, hospodařící subjekty, Správa CHKO, zájmové spolky a skupiny. Věříme, že definitivní podoba schváleného návrhu bude do října letošního roku. Uveřejníme ji i v námi připravovaném Průvodci Brdy.

Vladimír Král, Ekologické centrum Orlov o.p.s.