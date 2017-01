Destinační management v Brdech může být podle kraje jen jeden

Příbram - Dvě organizace na Příbramsku soupeří o to, aby spravovaly destinační management v Brdech. Peníze od kraje ale může získat pouze jedna: buď Destinační společnost Brdy, v níž jsou členy například Příbram a Dobříš, anebo Destinační agentura Brdy, která je organizační složkou ekologického centra Orlov.

CHKO Brdy - Meandry Klabavy na Padrti.Foto: Karel Hutr

Do sporu se vložil i kraj. Podle hejtmančina náměstka pro cestovní ruch Víta Rakušana ale předchozí vedení kraje souhlasilo s tím, aby na vzniku destinačního managementu pracoval Orlov. Vedle toho se však objevila aktivita obcí, k nimž se připojili partneři typu Vojenských lesů a statků a podobně.



V pondělí se Rakušan kvůli sporu sešel se starosty Příbrami a Dobříše Jindřichem Vařekou a Stanislavem Vackem, nyní ho čeká schůzka se zástupci Orlova.



„Oběma říkám, že pokud má být destinační management efektivní, je potřeba, aby byl jeden, a že kraj svými financemi rozhodně nebude podporovat dva. Buď jeden, nebo žádný," řekl Rakušan.



Vařeka tento týden Příbramskému deníku potvrdil, že Destinační společnost Brdy má kraji předložit popis současné situace, přičemž hejtmanství se rozhodne, komu dá přednost.



„Dotace může čerpat pouze jeden subjekt. Nemohou v jedné destinaci čerpat finanční prostředky z kraje a ministerstva pro místní rozvoj dvě společnosti, to je vyloučené," dodal Vařeka.



Rakušan bude jednat také s příbramským opozičním zastupitelem Vladimírem Králem, který je ředitelem Ekologického centra Orlov. Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová v minulosti uvedla, že obě organizace by v nejlepším případě měly fúzovat nebo spolupracovat.



„To je, myslím, v současné době z hlediska personálního jaksi neprůchodné," dodal Vacek. Také Rakušan si uvědomuje, že dohoda se bude hledat složitě. „Jak známe maloměsta typu Kolína a Příbrami, tak osobní vztahy, animozity občas bývají velkou překážkou dobré věci, mám pro to lokální pochopení," dodal.

SOUDCEM BUDE NAKONEC KRAJ

Soudcem tak bude nakonec kraj, respektive radní, kteří budou muset dát jedné organizaci přednost. Která uspěje, zatím náměstek neví. Vařeka poukázal na to, že k Příbrami a Dobříši se přidaly i Vojenské lesy a statky, Hornické muzeum Příbram a vedou se jednání také s rodinou Colloredo-Mansfeldů.

„Za sebe si neumím představit, že by soukromá společnost bez jakékoliv možnosti získat finanční prostředky mohla dostat přednost před sdružením obcí a významných organizací, které jsou připraveny položit na stůl významný finanční obnos, jenž může být následně multiplikován přes krajské dotace a nebo přes dotace ministerstva pro místní rozvoj," argumentoval Vařeka.



Destinační agentura Brdy namítá, že zahájila činnost už v červnu 2015 a od té doby zpracovala a podala šest projektů do evropských fondů a národních výzev určených k podpoře cestovního ruchu, zatímco konkurenční společnost dosud nepodala nic.



„Důležité je také zmínit fakt, že pouze Destinační agentura Brdy ekologického centra Orlov má na základě rozhodnutí Středočeského kraje podporu založení a je v souladu se schválenou koncepcí kraje – Programem rozvoje cestovního ruchu Středočeského kraje," uvedl mluvčí ekologického centra Milan Hulínský.