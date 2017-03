Děti prostřídají v létě méně mateřských škol

Příbram – Rodiče dětí, kteří musí chodit během velkých letních prázdnin do zaměstnání a nemají pro své děti zajištěno hlídání, se dostávají do složité situace. Během prázdnin bývá totiž provoz jednotlivých školek omezen a dítě tak musí v červenci a srpnu vystřídat zhruba pět až šest různých školek.

„Proto radnice spolu s odborem školství, kultury a sportu ve spolupráci s ředitelkami mateřských škol připravila pro letošní léto změnu tak, aby děti mohly být v jedné školce delší dobu. V Příbrami tedy bude otevřeno méně školek, ale v provozu budou v delších časových úsecích. Možnost otevřít vybrané mateřské školky po celou dobu prázdnin není bohužel z mnoha důvodů možná," upozorňuje mluvčí radnice Pavlína Svobodová na nedávno otištěný článek v Deníku, z něhož někteří rodiče pochopili, že školky budou mít otevřeno po celé prázdniny.

V Příbrami je 13 samostatných mateřských škol zřizovaných městem a jedna jako součást waldorfské školy. Praxe minulých let byla taková, že jednotlivé školky byly v době letních prázdnin a dovolených buď zavřené, nebo otevřené zhruba po týdnu. Proto se stávalo, že dítě o prázdninách vystřídalo i několik zařízení. „Například školka v ulici Bratří Čapků bude v provozu od 3. do 23. července, nebo školka v ulici Jana Drdy od 24. července do 13. srpna," uvedl místostarosta Příbrami Václav Švenda s tím, že město se snaží vyhovět dětem i jejich rodičům.

Mylné jsou tedy informace o letním provozu školek, které by měly být otevřené po celou dobu prázdnin. „Samozřejmě jsme zkoumali i možnost, jak otevřít několik vybraných mateřských škol po celou dobu prázdnin, ale žádná ze školek bohužel nemůže být otevřená po celou dobu z mnoha vážných organizačních důvodů. Probíhají opravy, vybírají se dovolené a i jiné personální záležitosti toto neumožňují," zdůraznil a vysvětlil místostarosta.

Vyplněnou přihlášku k tomu, aby dítě mohlo zařízení navštěvovat v červenci a v srpnu, musejí rodiče předložit v příslušné mateřské škole v období 1. až 31. května. Tiskopis přihlášky bude k vyzvednutí v jednotlivých mateřských školách a ke stažení na jejich internetových stránkách. K přihlášce je třeba přiložit kopii evidenčního listu z kmenové mateřské školy. Kapacita míst je srovnatelná s loňským rokem, kdy se ukázala jako dostatečná.