Diamo přijde s koncepcí, jak naloží s haldami

Příbram - Na páteční jednání zástupců Diama a dotčených obcí v Milíně na radnici jsou pozvaní i ochránci podzemních vod, kteří pro podnik prozkoumali deset hald na Příbramsku.

Schůzka v Milíně kvůli haldě č. 15 u Brodu. Ředitel odštěpného závodu státního podniku Diamo v Příbrami Zbyněk Skála.Foto: Markéta Jankovská

Jak státní podnik Diamo naloží s haldami na Příbramsku? Koncepce by měla být jasná do konce roku, jak zástupci Diama slíbili v uplynulých měsících. Právě na toto téma se v pátek uskuteční jednání se zástupci dotčených obcí v budově milínské radnice, jak Příbramskému deníku sdělila mluvčí příbramské radnice Pavlína Svobodová.



„Předmětem jednání by měla být informace od zástupců Diama o regionální koncepci v otázce nakládání s odvaly na Příbramsku. Na toto jednání budou přizváni i odborníci z Ochrany podzemních vod, kteří pro Diamo zpracovávali průzkum a hodnocení rizik deseti odvalů v okolí Příbrami," uvedla mluvčí.



Koncepce odtěžování i navržené technologie byly v předchozích měsících porovnávány s připomínkami k těžebním záměrům na Příbramsku z posledních let a budou předmětem diskuze s obecními úřady tak, jak bylo dohodnuto v Milíně na červnové schůzce, která se konala poté, co se dotčené obce a osady (Příbram, Brod, Žežice, Konětopy, Milín…) vzbouřily proti odtěžení haldy č. 15 u Brodu. O odtěžení kameniva z největší haldy v příbramském revíru usiluje soukromá společnost Ekototalbau CZ, která tvrdí, že těžba kameniva z odvalu šachty číslo 15 by se v okolí zásadně neprojevila. Prosazuje ale takzvanou suchou metodu, o jejíž nezávadnosti obyvatelé a zástupci dotčených obcí silně pochybují. Podle odborníků je šetrnější metoda mokrá.



Zástupci Diama, které je správcem hald, nakonec přišli se slibem, že podnik smlouvu se soukromou společností nepodepíše a že by sanaci odvalů Diamo mohlo zvládnout vlastními silami. Zda to tak skutečně bude, ale vyplyne až ze zpracované koncepce.