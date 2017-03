Do mostu na křižovatce Skalka se zakously bagry

Skalka - Stavbaři dnes ráno na křižovatce Skalka na Příbramsku začali bourat most přes dálnici D4. Demolice potrvá zřejmě celý den, v noci a v neděli na ni navážou odklízecí práce, řekl hlavní stavbyvedoucí Jiří Pöschl. Auta úsek už od pátku objíždějí po souběžné silnici třetí třídy, okružní křižovatce a nové silniční spojce na Dubenec.

Stavbaři začali 25. března ráno bourat most přes dálnici D4 na křižovatce Skalka na Příbramsku.Foto: ČTK

Bourání začalo dnes v 06:00. "Najely tam bagry a zakously se do mostu," uvedl stavbyvedoucí. Stroje podle něj dnes budou most rozebírat zřejmě celý den. "Potom během noci a neděle přijdou na řadu odklízecí práce, bude se to rozbourávat na menší kusy, aby to šlo nakládat a odvážet," dodal.

Kvůli demolici je o víkendu uzavřena silnice I/18 přes most, objížďka vede přes Příbram a Milín. Od pondělí budou auta na této trase jezdit po nájezdových rampách pod již zbouraným mostem. Podle Pöschla by rampy měly být připraveny do půlnoci na pondělí. Dělníci zároveň začnou v pondělí stavět nový most, práce potrvají do konce září. Cena přestavby je podle Ředitelství silnic a dálnic 36 milionů korun bez DPH.

* 24. 3. – do 26. 3. – přípravné práce pod mostem a demolice mostu

* 24. 3. od 05.45 hodin do 24. 3. do cca 23.59 hodin – úplná uzavírka dálnice D4 pod mostem, provoz na mostě po silnici č. I/18 bude zachován

Dlouhodobá uzavírka D4 u 41. kilometru začala už v pátek, aby mohli stavbaři na dálnici navážet štěrk a vytvořit takzvaný polštář, do nějž se dnes most shazuje. Objížďka po silnici třetí třídy od Dlouhé Lhoty, okružní křižovatce a nové spojce na Dubenec potrvá až do zprovoznění nového mostu na konci září.

Další dlouhodobá uzavírka kvůli opravě mostu čeká strakonickou dálnici zanedlouho u Mníšku pod Brdy u Prahy. Začne 3. dubna a potrvá také do konce září. V délce asi 800 metrů bude provoz obousměrně sveden na pravý jízdní pás ve směru na Příbram. Pro oba směry bude k dispozici jeden jízdní pruh. "V průběhu výstavby bude celkem třikrát uzavřen podjezd pod mostem, a to vždy od sobotního dopoledne do nedělního odpoledne. Objízdná trasa bude vyznačena přes mimoúrovňovou křižovatku Kytín," sdělil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Studecký. Rekonstrukce podle něj vyjde na 39 milionů korun.

