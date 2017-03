Dobříš jedná s Hutí o stezce k památníku

Dobříš – Jedním z nejvyhledávanějších cílů turistů a cyklistů v Dobříši je nedaleký Památník Karla Čapka ve Staré Huti. Jenomže dostat se z místa na místo je poměrně nebezpečné, chodce ani cyklisty nechrání od husté dopravy žádný chodník.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Jednou z možností je vydat se stezkou kolem Lidlu, ale to neřeší problém. „Jednáme se Starou Hutí o zřízení stezky pro pěší a cyklisty po levé straně komunikace, ta by navazovala na stávající stezku. V současné době mapujeme vlastníky pozemků a jednáme s nimi. Není jich tam tolik, snad se dohodneme," doufá dobříšský starosta Stanislav Vacek.

Také čtěte: Stávka řidičů bude za týden

Okolí Dobříše si lidé mohou od zítřka prohlížet ze sedel zapůjčených městských kol. Půjčovna se otevře v Kopáčkově domě v Dobříši. Návštěvníci mohou letos využít nejen zapůjčení kvalitních bicyklů s příslušenstvím, ale nově také úschovny zavazadel, po které už v prvních měsících provozu byla poptávka.

K tématu: Půjčovna kol v Dobříši letos nově uschová zavazadla

„A pokud seženeme vhodné prostory, plánujeme také půjčování koloběžek," uvedla mluvčí dobříšské radnice Nikol Sevaldová. Cyklisté si mohou v půjčovně pořídit mapku s trasou vedoucí do zajímavých míst, mezi něž patří například Památník Karla Čapka ve Strži. Ti zdatnější mohou dojet třeba do Nového Knína a tam navštívit Muzeum zlata nebo do Chotilska nebo si zajet jen tak do přírody a okolních lesů.