Dobříš připravuje centrum na rekonstrukci

Dobříš – Jedním z měst na Příbramsku, která ještě nemají náměstí po rekonstrukci, je Dobříš. V dohledné době se tu ale na změně vzhledu centra začne pracovat.

Město Dobříš. Foto: Deník/Kateřina Chourová



To se týká i povrchu komunikace kolem sokolovny, kde si lidé stěžují na vlnitý povrch. Protože se rekonstrukce týká i krajských silnic, radní odsouhlasili smlouvu s krajem o spolupráci veřejných zadavatelů.

Nejdůležitější částí příprav byla a ještě stále je obnova kanalizace. V současné době ještě pokračují práce v Pražské ulici a ty budou postupovat až ke světelné křižovatce a do dalších míst v centru. „V místech, kde jsou výkopové práce hotové, hodláme už začít dláždit, navážeme na západní část, která už je hotová. „A co je důležité, že si Středočeský kraj vezme na starosti za pomoci dotací opravu té průjezdné silnice kolem náměstí, dokonce by se nového povrchu měl dočkat úsek od zámku až k dálnici. My se s využitím dotací postaráme o opravu chodníků, osvětlení, mobiliář a další," říká starosta Dobříše Stanislav Vacek.

Podle něho největší diskuzi vyvolají autobusové zastávky, které není možno umístit na průjezdné krajské komunikaci. „Ty budou umístěny tam, kde jsou dnes," opírá se starosta o rozpracovanou studii k zastávkám, k nimž se mimo jiné vyjadřuje i dopravní policie a samotní dopravci.