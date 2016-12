Dobříšští zastupitelé zakázali provoz heren, vyhláška začne platit v lednu

Dobříš - Gambleři v Dobříši postupně přijdou o místa, kde by mohli pokoušet štěstí na výherních automatech. Zastupitelé totiž na čtvrtečním zasedání schválili úplný zákaz heren ve městě.

Automaty. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

„Obecně závazná vyhláška začne platit od ledna s tím, že bude povolená část automatů, kterým ještě dobíhá povolení do konce roku 2017, některá herna má povolení dokonce až do roku 2019," sdělil Příbramskému deníku dobříšský starosta Stanislav Vacek.



Hlasování bylo jednoznačné. „Jeden zastupitel se zdržel hlasování, ostatní byli pro, proti nebyl nikdo," dodal starosta.



Tématem se vedení města zabývalo několikrát, přičemž spolupracovalo nejen s majiteli heren, ale také s odborníky zabývající se problematikou gamblerství. Proti hazardu ve městě vystoupila v občanské iniciativě i řada místních.



Dosud mohli hráči v Dobříši navštívit osm heren, od ledna by jich mělo zůstat šest, i ty by ale postupně do roku 2019 měly ukončit provoz.



Nelze opomenout, že pro města je provozování heren i nezanedbatelným zdrojem příjmů. Dobříšská kasa by podle Vackových odhadů přišla o zhruba čtyři až pět milionů ročně.

Plošný zákaz v Příbrami zamítli

O zákazu heren jednali i zastupitelé v Příbrami. Přestože loni plošný zákaz výherních automatů ve městě zamítli, budou se rozporuplným tématem ještě zabývat. Podle kritiků návrhu by netolerance vůči automatům způsobila značný propad městských příjmů zhruba o 25 milionů korun, obávali se zároveň vzniku nelegálních heren.



Pokud jde o léčbu závislosti na automatech, nemusí být podle odborníků zákaz heren jedinou možností. „Je to záležitost obce, jak se k regulaci hazardu postaví. Co z nové legislativy naopak mnozí naši klienti ocení, je takzvané sebeomezení, to je možnost zablokovat si přístup k hazardu a začít si dávat svůj „prohraný" život zase do pořádku," myslí si adiktoložka Hana Vavřincová z nízkoprahového centra Magdaléna v Příbrami.



Související články:

Adiktoložka: Řešením gamblerství může být i blokace přístupu k hazardu

Zákaz automatů se zřejmě vrátí do zastupitelstva