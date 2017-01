Dobřívský vodní hamr letos čeká mohutná rekonstrukce

Příbram, Brod - Nedělní slunečné počasí nechalo málokoho při domácí pohodě. Když vyjedete kousek za město, někam do lesů, rázem si připadáte jako na horách. Ne každý má dost času a peněz dopřávat si horský vzduch. Za ideálními zimními podmínkami se ale nemusí na Šumavu nebo do Alp, stačí vyrazit na běžky přímo do Brodu u Příbrami.