Domov seniorů oslavil čtyřicáté narozeniny ve velkém stylu

Sedlčany /FOTOGALERIE/ - Domov seniorů se otevřel 8. června návštěvníkům při tradiční akci Den domova. Zájemci mohli absolvovat komentovanou prohlídku, prohlédnout si výstavku prací klientů a ochutnat některou z množství nabízených dobrot.

Především pro obyvatele Domova seniorů, zaměstnance a hosty byl určen celodenní slavnostní program, který ve 22 hodin ukončil ohňostroj. Společně si připomněli čtyřicet let existence největšího středočeského zařízení tohoto typu.

Program byl současně v hlavní jídelně a na zahradě. S „donáškou" dobré nálady bylo pamatováno také na klienty upoutané na lůžko. Za nimi přišel na pokoj s písničkou muzikant Jiří Němeček z Kosovy Hory, Pavla z mediálně známé hudební formace PiňaKoláda a úsměvy se snažili rozdávat dva klauni.



Oslavu na jídelně zahájila ředitelka Domova seniorů Jaroslava Kocíková. V úvodu poděkovala nejen současným, ale i všem bývalým zaměstnancům, kteří pomohli „vyšlapat cestičku," aby se vylepšovala úroveň služeb i vzhled zařízení. Přečetla osobní dopis Ivany Zemanové, manželky prezidenta České republiky. Bylo to poděkování seniorům Jiřímu Průšovi, Zdeňce Kocinové, Janu Fišerovi, Antonínu Beránkovi, Lubomíru Balunovi, Stanislavu Vršeckému, Boženě Líškové, Jindřišce Ptáčkové a Marii Zemanové, kteří podpořili od 1. března do 28. dubna unikátní celorepublikový projekt Jedeme v tom společně aneb Jedeme do Paříže.

„Na šlapadlech a rotopedech s klienty dalších 51 domovů pro seniory najeli společně neuvěřitelných 2000 kilometrů. Někteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu roztáčeli kola i rukama. Jsou úžasní, že to nevzdali. Umístili jsme se na hezkém 19. místě. Oslavili jsme to stylově – když do Paříže, tak rozkrojením pařížského dortu," uvedla ředitelka. Z dopisu první dámy také citovala: „Ráda bych Vám vyjádřila svůj velký obdiv nad vaším odhodláním, životním optimismem a úsilím, vůlí a energií, s jakou jste se do závodu zapojili. Můj dík patří i všem těm, kteří pomohli tuto vznešenou myšlenku uvést v život."

Ivana Zemanová pamatovala na každého účastníka dárkem v podobě poukázky na zboží dle výběru.



K hostům, kteří přišli Domova seniorů ke čtyřicátinám popřát, byla také krajská radní pro oblast sociální péče Jaroslava Němcová. „V rámci Středočeského kraje máme tři sta poskytovatelů sociální péče s celkovým počtem 5475 lůžek. Z toho je šedesát příspěvkových organizací, které zřídil a spravuje Krajský úřad Středočeského kraje. Sedlčanský domov seniorů patří k těm nejlepším," uvedla mimo jiné.

Marie Břeňová