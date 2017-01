AKTUALIZOVÁNO: Dopravu komplikuje silný vítr a sněhové jazyky

Region - Na mnoha místech Česka komplikují dopravu silný vítr a sněhové jazyky. Silničáři mají plné ruce práce. Stejně tak v Příbrami a jejím regionu. Na silnicích je možné spatřit drobnější nehody, ale také auta v příkopech. Mezi nejkritičtější tahy se opět řadí strakonická silnice, kde u Vrančic poblíž křižovatky na Mýšlovice krátce po osmé hodině ranní došlo k nehodě nákladního vozidla, to se dostalo mimo silnici. Lze tudy projet se zvýšenou opatrností. Jaká je situace na Příbramsku?

Na silnici u Pičína u rybníku Nemastil se po poledni srazily dva osobáky, nehoda se obešla bez zranění.



Zranění si naopak vyžádala havárie na silnici u obce Nové Dvory, kde zhruba v poledne osobní auto vrazilo do stromu. Na místě zasahovali záchranáři a policisté.



Sníh odpoledne přerušil dopravu mezi Březnicí a Hudčicemi, kde zavál silnici, kterou nelze v zimě udržet v provozuschopném stavu. Několik zapadlých aut tu pomáhali vyprostit dobrovolní hasiči z Rožmitálu. „Bývá tu každou zimu, když napadne sníh, zavátý příkop, je tam asi metr sněhu a silnice se v těch místech těžko udržuje," říká k zatím stále uzavřenému úseku jeden z party hasičů František Polák.

Další nehoda se stala po 13. hodině v Sádku a likvidace potrvá zhruba do 15. hodiny. Řidiči tu musí počítat se zablokovanou komunikací ve směru na Lhotu u Příbramě, náklaďák sjel do příkopu, nikdo se nezranil. Průjezd je možný se zvýšenou opatrností.

Jaká je situace v kraji?

Silnice v Plzeňském kraji jsou po nočním sněžení průjezdné. Stav komunikací zhoršuje silný vítr, zejména na návětrných úsecích, kde se tvoří sněhové jazyky. Problémy mají kamiony, hlavně na silnici I/26 z Plzně do Domažlic, nejvíce před přejezdem do Německa. Doprava nikde nestojí, žádné větší nehody nejsou hlášené, řidiči by ale měli být opatrní všude, řekl dispečer krajských silničářů Jiří Slapnička.

V regionu napadly v noci jednotky centimetrů sněhu, přeháňky jsou zatím nejvýraznější v letošní zimě. Sněžit má celý cen, bude mrznout s nejvyššími teplotami kolem nuly.

"Všechny vozy včetně traktorů s radlicemi jsou v terénu od půlnoci," uvedl Slapnička. V Tachově začalo sněžit v úterý už kolem 22:00 na Klatovsku, kde jsou nejvyšší kopce, kolem 24:00. V nižších polohách se vytvořila tří až čtyřcentimetrová vrstva, na Šumavě dvojnásobná. "Vítr začal foukat už od včerejšího večera," řekl.

Na dvou třetinách silnic v regionu, které se ošetřují solí, jsou povrchy vozovek většinou mokré. "Vinou silného větru může být ale půl hodiny po průjezdu sypače situace jiná a technika se na místo vrátí třeba až za tři hodiny," řekl dispečer. Podle něj jde ale o standardní zimní podmínky, na které si musí řidiči zvyknout. "Kamiony mají problémy. Nejsložitější je to na silnici I/26 od Folmavy do Německa," řekl.

Řidiči by měli být opatrní v celém kraji. Výrazně obezřetnější by měli být zejména v otevřeném terénu, kde hodně fouká, a dále na silnicích, které se sypou drtí a struskou, což je zhruba třetina regionálních tahů, zejména v chráněných krajinných oblastech a šumavském parku, kolem zdrojů pitné vody a na koncových úsecích vozovek.

Hradecký kraj zasáhlo sněžení, vítr na silnicích tvoří závěje

Královéhradecký kraj zasáhlo v noci na dnešek sněžení a silný vítr tvoří na silnicích sněhové jazyky a závěje. Na hlavní silnici mezi Hradcem Králové a Jičínem se u Všestar vytvořila ledovka a auta na cestě uvízla v obou směrech. Problémy kvůli sněhovým jazykům mají řidiči i u Starého Místa na Jičínsku na cestě z Jičína do Poděbrad. Řidiči musejí být v celém kraji při jízdě velmi opatrní.

Na silnici číslo 14 u Rychnova nad Kněžnou uvízl kamion v závěji. Na vedlejších silnicích v okolí obce Vitiněves na Jičínsku se v noci vytvořila ledovka a vítr tam tvoří závěje.

Policie dnes ráno vyjela k řadě nehod. V Libranticích na Hradecku řidič osobního auta vyjel ze silnice a narazil do stromu. V Hradci Králové se srazil autobus MHD s osobním autem. V Hradci Králové havarovalo osobní auto v Kladské ulici. Nehody se obešly bez zranění. Další nehody se staly dnes ráno u Nového Bydžova, v Nové Pace, Nemojově na Trutnovsku.

Podle meteorologů by dnes mělo být v kraji zataženo až oblačno s občasným sněžením, na horách má být sněžení trvalé a vydatné. Odpoledne v polohách pod 400 metrů nad mořem se mají přechodně objevit i srážky smíšené nebo dešťové. Teploty by se měly pohybovat od nuly do tří stupňů, na horách má být kolem minus tří.

Vítr může mít v nárazech rychlost až 70 kilometrů v hodině, na horách i kolem 110 kilometrů v hodině. Odpoledne by měl vítr zvolna slábnout.

Silnice v Ústeckém kraji jsou sjízdné, potíže jsou v Rumburku

Nový sníh komplikuje dopravu v Ústeckém kraji, potíže jsou především ve Šluknovském výběžku, informují silničáři. Většina komunikací je sjízdná se zvýšenou opatrností. Teploty v kraji se pohybují od minus dvou do plus tří stupňů Celsia.

Kamion, který nemůže vyjet kopec, blokuje Pražskou ulici v Rumburku na Děčínsku. Silnice I/9 je podle silničářů v těchto místech pod novým sněhem i namrzlá.

Dálnice D8 i silnice prvních tříd v kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Silnice jsou po chemickém ošetření, přesto mohou být kluzké. Na Teplicku by měli řidiči počítat se zbytky rozbředlého sněhu. Na silnicích v Krušných horách leží ujetá vrstva sněhu krytá posypem, sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Místy se mohou tvořit sněhové jazyky. Dopravu nekomplikuje žádná vážnější nehoda.

Podle meteorologů bude dnes v Ústeckém kraji zataženo až oblačno, občas se sněžením, na horách sněžení trvalejší a vydatnější. V nižších polohách se zpočátku objeví i déšť se sněhem. Večer četné sněhové přeháňky. V polohách do 500 metrů nad mořem se místy bude tvořit náledí. Nejvyšší teploty vystoupí na jeden až čtyři stupně Celsia, na horách na minus dva až plus jeden stupeň. Ještě ráno bude foukat velmi silný vítr s nárazy v nižších polohách až 75 km/h, na horách kolem 110 km/h. Postupně bude slábnout.

V polohách nad 400 metrů může ojediněle do noci na čtvrtek zejména na Šluknovsku napadnout až 15 centimetrů, v Krušných horách až 20 centimetrů nového sněhu.

Na Vysočině připadl sníh a fouká, dopravu ztěžují sněhové jazyky

Na Vysočině připadl sníh a fouká vítr, na vozovkách se tvoří sněhové jazyky. V kopcích místy nemohou vyjet kamiony, nad ránem stály kupříkladu na I/38 u obce Kámen na Havlíčkobrodsku. Silničáři jezdí se všemi 119 sypači a s 90 traktory s radlicemi. Silnice by měly být se zvýšenou opatrností sjízdné, řekl Vít Kryštof z dispečinku krajské správy a údržby. Podle meteorologů je potřeba se sněhovými jazyky počítat i během dne.

Silnice se zavívají na celé Vysočině. "Sníh se převalil přes celý kraj a bylo ho docela dost. Vítr taky fouká v celém kraji," řekl dispečer. Problémy se sněhovými jazyky jsou různé podle terénu kolem silnic.

Teploty se na Vysočině k ránu držely až dva stupně pod nulou. Přes den bude podle Českého hydrometeorologického ústavu zataženo až oblačno. Sněžení může být místy trvalejší a vydatnější, večer se může tvořit náledí a zmrazky. Vítr by mohl mít v nárazech rychlost i přes 70 kilometrů v hodině.

Na jižní Moravě sněží,silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností

Na většině jihomoravských silnic leží vrstva nového sněhu, sjízdné jsou proto jen se zvýšenou opatrností. Jelikož aktuálně sněží s různou intenzitou v téměř celém kraji, varují silničáři před zhoršenou viditelností. Podle důležitosti nejprve odklízejí sníh na dálnicích a silnicích první třídy, vyplývá z informací na webu jihomoravských silničářů. Zcela uzavřená pro vozidla nad 12 tun je na Vyškovsku silnice druhé třídy z Podomí do Drnovic.

Sněžit začalo na jižní Moravě v noci a teplota se pohybuje aktuálně lehce pod nulou. Sněžení doprovází i silný vítr, proto se mohou tvořit sněhové jazyky. Silničáři mají všechna auta v terénu.

Během dne by mělo sněžit už jen místy a teplota by se měla pohybovat lehce nad nulou. Podle meteorologů hrozí proto tvorba náledí a zmrazků, sněhové jazyky hrozí v polohách nad 500 metrů nad mořem.

Sníh ztěžuje dopravu ve Zlínském kraji, napadlo až 20 centimetrů

Sníh ztěžuje dopravu ve Zlínském kraji. Silnice pokryla vrstva nového sněhu, na horách Vsetínska ho přes noc napadlo až 20 centimetrů. Vozovky první třídy pokrývá rozbředlý sníh nebo jsou mokré po chemickém ošetření. Cesty nižších tříd zakryl rozbředlý nebo ujetý sníh. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic ČR.

"Je normální zima, na kterou se poslední tři roky trochu zapomnělo," řekl jednatel Správy a údržby silnic Valašska Jaromír Kořistka. Podle něj v nižších polohách Vsetínska napadlo od pěti do deseti centimetrů sněhu, na horách až zmíněných 20 centimetrů. "Všechny sypače a radlice jsou venku, sjízdné je s opatrností všechno," poznamenal Kořistka. Během dne ale bude na Valašsku podle předpovědi nadále sněžit.

Na horách se již nyní vlivem silného větru tvoří sněhové jazyky. "Může se stát, že kamiony budou mít v některých úsecích potíže projet," varoval Kořistka. V ostatních okresech Zlínského kraje by sněžení nemělo být trvalé, měly by padat jen sněhové přeháňky a v polohách pod 300 metrů nad mořem i déšť se sněhem. V kraji je zataženo, teplota se ráno pohybovala od minus tří do nula stupňů Celsia. Přes den stoupne nejvýše na plus tři stupně.

Podle výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu by mělo sněžit až do čtvrtka. Pro Zlínský kraj ale platí jen nízký stupeň nebezpečí. Podle předpovědi by v noci na čtvrtek a ve čtvrtek mělo trvaleji sněžit jen v Beskydech, v ostatních částech Zlínského kraje by sněžení mělo být pouze občasné.

Přívaly sněhu komplikují od rána dopravu v Libereckém kraji

Přívaly sněhu komplikují od rána dopravu v Libereckém kraji. Přes noc napadlo od pěti do 40 až 50 centimetrů sněhu. Nejméně nasněžilo na Českolipsku, nejvíc ho přibylo v Krkonoších. Stále sněží, navíc vane silný západní vítr, který na silnicích vytváří sněhové jazyky. Veškerá technika je v terénu, silničáři přesto doporučují, aby ti, kdo nemusí, na silnice nevyjížděli. Na Semilsku, Jablonecku a Liberecku by neměly kamiony vyjíždět do vyšších poloh, řekl dnes Pavel Pospíšil z Krajské správy silnic Libereckého kraje.

Pro kamionovou dopravu jsou v Libereckém kraji uzavřeny tři silnice. Už v pondělí silničáři kvůli sněhu preventivně pro auta nad šest tun uzavřeli silnici třetí třídy přes Oldřichovské sedlo na Raspenavu. Od úterního rána je uzavřena pro nákladní dopravu nad 3,5 tuny také silnice 10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Od úterních 19:00 je uzavřena pro kamiony nad 3,5 tuny také silnice 13 z Mníšku přes Albrechtice na Frýdlant a dál do Polska. Na dodržování zákazu tam dohlíží policie. Doporučená alternativní trasa do Polska pro nákladní vozy nad 3,5 tuny vede přes hraniční přechod Hrádek nad Nisou po silnici 35.

Dopravu zejména na Českolipsku komplikují také popadané stromy. Kvůli jejich odklízení musela být ráno uzavřena silnice 268 u Nového Boru, spadlé stromy zablokovaly silnici třetí třídy i v nedalekých Zákupech, strom zatarasil také silnici třetí třídy u Bílé na Liberecku. Do spadlého stromu narazilo auto na silnici 9 u Svoru na Českolipsku. "Hlavně na Českolipsku a v jižních částech kraje jsou teploty vyšší a těžký mokrý sníh ohýbá a láme stromy. Nemáme kapacity na to, abych to prořezávali, proto nám pomáhají hasiči," dodal Pospíšil.

V Libereckém kraji od rána přibývá dopravních nehod, většinou se zatím obešly bez zranění, v Hrádku nad Nisou ale osobní auto srazilo chodce, který byl zraněn. Další havárie musela policie řešit v Turnově, Jablonci nad Nisou, Jestřebí nebo Doksech. Sněžit nepřestává a i na hlavních tazích a ve městech je na silnicích vrstva rozbředlého sněhu, která klouže. Motoristé by proto měli podle Pospíšila zpomalit a hlavně do zatáček a křižovatek vjíždět pomalu a obezřetně. "Silnice třetích tříd jen pluhujeme, protože stále sněží, inertním posypem se ošetřují jen zatáčky a křižovatky," dodal.

Dopravu v Pardubickém kraji značně ztěžuje sněžení a silný vítr

Dopravu v Pardubickém kraji dnes značně ztěžuje sněžení a silný vítr. Na některých místech se vytvářejí sněhové jazyky, jinde je na vozovkách vrstva rozbředlého nebo uježděného sněhu. Všechny komunikace jsou ale s opatrností sjízdné, i když některé menší jen v jednom jízdním pruhu, řekl provozní náměstek Správy a údržby silnic Pardubického kraje Marian Cvrkal

"Týká se to vyšších poloh na 500 metrů nad mořem v oblasti Poličky, Lanškrouna nebo Hlinska," uvedl Cvrkal. Se sněhovými jazyky a závějemi musejí řidiči počítat také na silnicích druhé a třetí třídy okolo Skuteče, Vysokého Mýta, Žamberku a v Železných horách. Závěje se tvoří mimo jiné v úseku Svinčany - Heřmanův Městec na Chrudimsku.

Na východě regionu napadlo až 15 centimetrů nového sněhu, v okresech Pardubice a Chrudim méně. Podle Cvrkala se silničáři usilovně snaží komunikace udržovat, přesto museli čelit mnoha stížnostem. "Už máme venku včetně externích firem téměř 200 kusů techniky. Někteří řidiči najezdili za noc až 400 kilometrů. Veřejnost si ale odvyká na běžnou jízdu v zimních podmínkách," řekl Cvrkal.

V Pardubickém kraji bylo dnes ráno zataženo, na většina území sněžilo nebo byly sněhové přeháňky. Jízdu znepříjemňoval silný až nárazový vítr, což mohou pocítit zvláště řidiči nákladních aut po výjezdu do otevřené krajiny. Teploty se pohybovaly od minus čtyř do plus jednoho stupně.