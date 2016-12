Dostavba dálnice z Příbrami do Písku: stát hledá nového poradce

Příbramsko – Ministerstvo dopravy vypsalo novou soutěž na poradce pro dostavbu dálnice D4 za použití soukromých peněz, takzvaný PPP projekt. Chybějících 32 kilometrů D4 mezi Příbramí a Pískem plánuje ministerstvo začít stavět v roce 2019.

Ilustrační foto.Foto: Deník/ Ladislav Jerie

Poradce má připravit soutěž na takzvaného koncesionáře, který dálnici za vlastní peníze postaví a poté ji bude po předem stanovenou dobu provozovat, za což bude od státu dostávat zaplaceno. V tiskové zprávě to dnes sdělilo ministerstvo dopravy.



Původní soutěž na poradce letos v létě zrušil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), ministerstvo následně potvrdilo, že plánuje na technického i finančního poradce vypsat nové výběrové řízení. Podle antimonopolního úřadu byl v zadání soutěže diskriminační požadavek pro české firmy, aby doložily účast na podobně velkém PPP projektu. Žádný podobný projekt se ale v Česku doposud neuskutečnil, reference tak mohly získat pouze v zahraničí.



„V novém zadávacím řízení ministerstvo dopravy plně reflektovalo na předchozí výtky Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), na základě kterých bylo původní zadávací řízení na výběr poradců zrušeno," uvedlo dnes ve zprávě ministerstvo. To hodnotu zakázky pro poradce odhadlo na zhruba sto milionů korun.



Stavbu dálnice D4 ze soukromých peněz posvětila vláda letos v lednu. Kabinet tehdy počítal, že by stavební práce mohly začít v polovině příštího roku.