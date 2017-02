Dražba domů v Březnické ulici v Příbrami se odkládá

Příbram - Plánovaná dražba zchátralých budov v Březnické ulici v Příbrami se odkládá. Zjistilo se, že byl špatně zadán znalecký posudek, město ho musí nechat zpracovat znovu.

Březnická ulice v Příbrami. Foto: Deník/Kateřina Chourová

„Pokud by nový posudek stanovil jinou cenu, museli by o záležitosti znovu rozhodovat zastupitelé," řekla mluvčí radnice Pavlína Svobodová. Objekty se budou prodávat jako celek, vyvolávací cena byla v minulosti stanovena na 4,8 milionu korun.

„Byl vypracován posudek pro běžný prodej, ale ten nemůže být použit, musí se udělat speciální posudek pro dražbu," uvedla Svobodová. Podle původních plánů se měly domy dražit už v lednu.

Také čtěte: V Brdech budou v příští sezoně běžecké tratě

Město nevlastní všechny bytové domy, v části má jen podíly, protože některé byty si lidé koupili. Podle starosty Jindřicha Vařeky (ANO) je pro město snazší prodat budovy jako celek než po jednotlivých bytech.

Domy jsou podle radnice ve špatném technickém stavu. Dohromady je v nich 18 bytů, část má soukromé vlastníky a část je volná. Rekonstrukce domů na čtyřech číslech popisných by podle analýzy pořízené městem byla značně nákladná. Stála by téměř 16 milionů korun, návratnost byla přitom spočítána na 70 let.

Zástupci opozice se v minulosti pozastavovali nad tím, zda je město v takové tísni, že musí prodávat poslední domy, které ještě má. Podle některých názorů by si město mohlo našetřit na rekonstrukci, nebo se domluvit se soukromým investorem, který by budovy opravil. Podle Vařeky je ale takový záměr nereálný.

Už v době, kdy radnice oznámila záměr vydražit dům, slíbili radní, že obyvatelé na dlažbě neskončí.

Nepřehlédněte: Parkovacích míst přibývá a stále je to málo

„S každým jsme projednali jeho možnosti bydlení. Někteří chtějí setrvat i za podmínek, že se dům bude prodávat, některým byl přidělen sociální byt a někteří si sami sehnali vlastní bydlení. O všechny klienty je postaráno, nikdo na ulici nezůstane," slíbila už na přelomu roku místostarostka Alena Ženíšková.