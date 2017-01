Eliška, Emma, Jakub, Adam: nejčastější jména v příbramské porodnici

Příbram - Filoména či Jenovéfa se naštěstí v seznamech miminek příbramské porodnice vyskytují velmi zřídka, ale občas se tam objeví. Když pomineme, že je to trochu pomsta na děťátku, do vkusu nikomu zasahovat nemůžeme. Oproti rokům minulým už nevede ani Samantha, Sandra či Annabella, u kluků Samuel, Benedikt, Damian nebo Matyas.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Prim si loni u holčiček získala jména pohádková, jako je Eliška, Adéla, Tereza a Ema nebo Emma. Nejčastějšími chlapeckými jmény byl Jakub, Adam, Jan a Tomáš.



Příbramská porodnice dala dohromady počet miminek za loňský rok, kdy přivedla na svět 1.071 novorozenců. Je to méně než v roce předchozím, ale podle primáře gynekologicko porodnického oddělení Petra Chudáčka za to nemůže rekonstrukce porodnice, jak by se mohlo zdát.

„Rodíme v podstatě za podmínek rekonstrukce, ale nijak to neovlivnilo počet pacientek, které k nám přijíždějí i ze vzdálených měst," říká primář Chudáček. Na „novou" porodnici se těší už deset let. „Počítáme každý měsíc, stále se to protahuje, doufám, že na jaře už se dočkáme," těší se porodník na zrekonstruované prostory, které budou vyhovovat současným standardům. Nová porodnice bude poskytovat maminkám i jejich doprovodu víc prostoru, počet lůžek se výrazně zvýší.



Prvním letošním miminkem příbramské porodnice se stal Sebastian Hlom. Narodil se na Nový rok v 5:47 hodin mamince Zdeňce Milfaitové z Příbrami. „Měla jsem to štěstí rodit v noci, kdy byl od stavebního ruchu klid. Přesto, že se staví hned vedle, jsem šťastná, že jsem právě tady. Zaprvé je tu bezvadný personál a péče, zadruhé to mám z domova kousek," svěřila se v pondělí při slavnostní chvilce spokojená maminka. První letošní Příbramáček vážil v den narození 3,260 kilogramu a měřil 50 centimetrů. Mamince u porodu asistoval i její partner a sestra (maminka tří holčiček), která prý byla bezvadnou oporou.