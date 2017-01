Epidemie chřipky na Příbramsku: nemocnice omezila návštěvy

Příbramsko - Tisíce lidí v celém kraji v současné době drtí chřipka, některé regiony dokonce stojí na epidemickém prahu. Za ten hygienici označují 1600 nemocných na 100 tisíc obyvatel. Tuto hranici po prvním lednovém týdnu překonalo Příbramsko.

„Kritéria pro označení chřipkové epidemie byla splněna. Zvolení případných opatření je už na vedení nemocnice," sdělil ve středu Příbramskému deníku ředitel nemocnice Stanislav Holobrada.



Žádá proto blízké hospitalizovaných pacientů, aby byli ohleduplní a zvážili nutnost návštěv v nemocnici.



„Ti, kteří mají příznaky infekce dýchacích cest jako je rýma, kašel, zvýšená teplota a podobně, by měli zvážit návštěvy v nemocnici," doporučil Stanislav Holobrada.



V případě, že je návštěva nutná, se návštěvy při příchodu ohlásí na oddělení sestře, obdrží ústenku a provedou dezinfekci rukou před vstupem na pokoj a poté po každém použití kapesníku.



„Nám tuhle informaci pouze předávají. Krajská hygienická stanice může ředitelům nemocnic uzavření pouze doporučit," připomněla ředitelka Odboru protiepidemického KHS Středočeského kraje Lilian Rumlová s tím, že je to stejné jako u škol či domovů důchodců.



V souvislosti s vyšším výskytem chřipkového onemocnění byl vydán pokyn k omezení návštěv v Domově seniorů v Příbrami.



„Osoby s akutním respiračním onemocněním do něj mají vstup zakázán. U ostatních pobytových a ambulantních služeb poskytovaných organizací Centrum sociálních a zdravotních služeb jsme přistoupili ke zpřísnění hygienických opatření – jedná se zejména o dezinfekci kontaktních ploch, podlah a sanitárních zařízení," potvrdila mluvčí města Pavlína Svobodová.



ŠKOLY CHŘIPKOVÉ PRÁZDNINY NECHYSTAJÍ

Vedle seniorů patří k chřipkou nejohroženější věkové skupině také děti. Školní prostředí je pro její šíření více než ideální. Zatímco v minulých dnech byla nemoc i díky vánočním svátkům na ústupu, po znovuotevření škol se v některých rozjela další vlna.



Žádná škola v regionu zatím nepřistoupila k radikálnímu kroku. V případě, že chřipka skolí větší počty školáků a případně také kantory, může čekat děti neplánované volno. Vyhlášení takzvaných chřipkových prázdnin je plně v kompetenci ředitelů škol.



Ředitelé příbramských škol dosud k razantnějším krokům přistoupit nemuseli.



„Byť v celé republice řádí chřipka, tak naše škola momentálně absenci nemá. Od začátku roku se pohybuje kolem deseti procent. Tento týden dokonce klesla až k osmi. Což je absence, která je zapříčině také jinými důvody než zdravotními, děti jsou například s rodiči na horách a podobně," sdělil Příbramskému deníku ředitel základní školy v Jiráskových Sadech Miloš Přibyl.



Ke speciálním opatřením přistupuje vedení školy v případě, že počet nemocných žáků je vyšší než pětadvacet procent.



Podobně je tomu na základní škole v ulici 28. října. Ani zde vedení školy nezaznamenalo žádný masivní úbytek žáků, který by vyžadoval omezení výuky.



OD ZAČÁTKU SEZONY 35 ZÁVAŽNÝCH PŘÍPADŮ

Od začátku sezony do 6. ledna, ze kdy mají hygienici poslední hlášení, bylo v Česku 35 závažných případů chřipky, většina z nich mezi lidmi staršími 60 let. Devět pacientů zemřelo. Ministerstvo kvůli epidemii až do odvolání zakázalo vývoz léku Tamiflu, který patří do skupiny antivirotik a používá se proti chřipce.



Současné zásoby léku jsou podle ministerstva dostatečné, vývoz nebo prodej do zahraničí by ale mohl dostupnost omezit.