Hadžega nahradil Holobradu

Dobříš - Na dobříšské radnici se před nedávnem odehrála personální změna. Funkce neuvolněného místostarosty se vzdal Stanislav Holobrada (ČSSD), který byl následně zvolen členem rady města. Novým místostarostou byl zvolen bývalý radní Tomáš Hadžega (ČSSD).

Stanislav HolobradaFoto: Zbyšek Seifert

„Pro mne to žádná dramatická změna není. Z hlediska svých aktivit jsem se o město zajímal hodně i před tím," říká Hadžega, jenž zůstává místostarostou neuvolněným. „To ne proto, že bych to nechtěl dělat naplno, ale je to tím, že mám ještě jednu pracovní pozici v Oblastní nemocnici v Příbrami a není možné s tím ze dne na den skončit. Zvlášť po nedávných změnách v krajské vládě (pozn. red.: Ředitel nemocnice Stanislav Holobrada (ČSSD) po podzimních krajských volbách do zastupitelstva už na kraji nepokračuje jako zastupitel), nechci nechat svoje kolegy v nemocnici v nesnázích. Abych získal větší prostor pro práci pro město, snížil jsem si pracovní úvazek v nemocnici o jeden den v týdnu," vysvětluje Hadžega, který se jak v nemocnici, tak na dobříšské radnici věnuje financím. Důvodem ke změnám byla podle Hadžegy především skutečnost, že nová krajská vláda je o poznání náročnější a vyžaduje od ředitelů nemocnic větší aktivitu.