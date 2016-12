Havárie v novém kině: oprava vyjde na sto tisíc

Příbram – Návštěvu nedávno modernizovaného kina v Příbrami si diváci zatím neužijí bez omezení. Kvůli havárii potrubí je část foyer oddělena dřevotřískovou stěnou.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Martin Bergman

I když se situace mění každou hodinou, porucha by měla být opravena do konce roku. To před několika dny Příbramskému deníku potvrdil starosta Jindřich Vařeka.

„Došlo tam k poruše na potrubí. Propadla se kanalizace, ta začala protékat a vytvořila se obrovská kaverna pod schodištěm, která se vybírá. Museli jsme to proto zaslepit. Kino normálně funguje, je to jen malé omezení přístupu," vysvětlil starosta.



Úhrada této opravy by měla město vyjít zhruba na sto tisíc.



Nová podoba kina nyní nabízí divákům pohodlnější sledování filmů nejen díky novým sedačkám, ale především promítání ve 3D technologii. Modernizaci kina, na kterou lidé z Příbrami a okolí čekali několik let, provázely komplikace, kvůli kterým se dokončení rekonstrukce posunulo o více než rok. Od původního záměru se cena za obnovu zvedla více než dvojnásobně. Cena za opravy vzrostla na více jak pět milionů korun.



Promítání by mělo přilákat více diváků. Podle ředitele divadla by se návštěvnost kina mohla navýšit o zhruba třicet procent.



Ačkoliv v sále přibylo i šest míst pro vozíčkáře, stále ale chybí bezbariérový přístup do budovy. Radní jej proto plánují vyhotovit v následujících letech. Podle vedení města je potřeba získat ucelenější návrh tak, aby řešil kino, divadlo a ostatní prostory jako celek, včetně sociálního zázemí a venkovního výtahu. „Nejpozději do roku 2018 by toto mělo být vyřešeno komplexně," uzavřel Vařeka.