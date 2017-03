Herny jsou problém. Někde stále neřešený

Region - Co s hernami? Zakázat, nebo jejich počet regulovat a snažit se je vyčlenit na periferie měst? Zatímco v některých městech platí obecně závazné vyhlášky zakazující provoz výherních hracích automatů, jinde nemají otázku vyřešenou dodnes. Města a obce v případě omezení či zákazu heren totiž přicházejí o miliony korun ze svých rozpočtů.

Automaty. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Kladno

Největší středočeské město Kladno k významnější regulaci hazardu přistoupilo v závěru loňského roku. Kladenská koalice radikálním způsobem omezila místa, kde smí herny fungovat, a to o sedmdesát procent. Herny musí svoji činnost ukončit do konce letošního roku.

„Celkem jsme zrušili 85 z původních 118 míst Navíc hodně těchto provozoven zmizí z pěší zóny, což by mělo přispět k zatraktivnění centra pro návštěvníky," vysvětlil primátor města Milan Volf a dále pokračoval: „To, že zmizí většina automatů z pěší zóny, považuji za významný krok k oživení centra. Ať jsou v centru obchody, kavárny nebo hospůdky, které budou místem pro přátelská setkávání. Pěší zóna musí být pro návštěvníky zajímavá."

Kladno připravilo regulační vyhlášku ve spolupráci s Hospodářkou komorou Hlavního města Prahy. Kladenští tak mají dokonalý přehled o hernách včetně dopadu na jejich provoz na veřejný pořádek.

Více z Kladna: Kladenský deník

Také čtěte: Kladenští si stěžují na bezpečnost u centra



Příbram

Mezi středočeskými městy s neomezeným hazardem na svém území je například Příbram. Většina zastupitelů se totiž obává výpadku až třiceti milionů korun z rozpočtu města, což není pro město rozhodně nezanedbatelná částka.

„Aby 20 milionů korun proteklo do vašeho rozpočtu, musí lidé proházet automaty 400 milionů korun," řekla adiktoložka Hana Vavřincová.

Podle starosty Příbrami Jindřicha Vařeky peníze nejsou jediným důvodem, proč zastupitelé nechtějí přijmout zákazovou vyhlášku. „Otázkou je, co by se stalo v případě plošného zákazu. Jestli by si hazard nenašel cestu jiným způsobem. Je otázka, zda není lepší nechat někde viditelně a regulovaně tento nešvar někde fungovat, než si zbudovat podhoubí," nechal se slyšet na zasedání zastupitelů Jindřich Vařeka.

Více z Příbrami: Příbramský deník

Také čtěte: Adiktoložka: Řešením gamblerství může být i blokace přístupu k hazardu

Rakovník

Své by o tom mohli vyprávět v Rakovníku. Tady od roku 2015 neměl být ani jeden výherní automat. Rakovničtí totiž plošný zákaz výherních hrací automatů schválili už na podzim v roce 2011, od roku 2012 pak vyhláška začala platit. Jenže. Z města zmizely herny jen poctivých podnikatelů, kteří respektovali vyhlášku. Naopak začal narůstat počet takzvaných kvízomatů, kterými se snažili podnikatelé obejít vyhlášku.

Nový zákon Od 1. ledna letošního roku platí nový zákon o hazardu, který dává větší pravomoce obcím o rozhodování umístění heren v jejich obci.



Mimojiné povolení na provoz herny dostanou jen ty, kde bude minimálně patnáct herních zařízení.

„Máme zjištěno, kolik jich je ve městě a v jakých provozovnách jsou. Policii jsme předali podnět," řekl v polovině loňského roku starosta Rakovníka Pavel Jenšovský. O zhruba pět měsíců později pak rakovničtí policisté spolu se speciálním týmem zabavili v hernách bezmála třicet kvízomatů.

„Jejich provozovatelé na ně neměli patřičná povolení a provozovali je tedy v rozporu se zákonem. Tým pracoval pod názvem Výhra a byl z policejního prezídia a problematikou hazardu se zabývá. Akci se podařila i díky spolupráci s finančním úřadem," připomněla mluvčí rakovnické policie Michaela Richterová.

Více z Rakovníku: Rakovnický deník

Také čtěte: Lidé se vracejí k moři, vede Řecko a Egypt



Beroun

Hrací automaty jsou černou můrou mnoha rodin i v berounském regionu. Závislé hráče lákaly nejen v hernách, ale i v hospodách a restauracích. Z těch ale od letošního roku na základě zákona o hazardu zmizely. Tedy až na pár výjimek. Restaurace, které výherní automaty provozovaly v loňském roce, si je mohly ještě v tom letošním ponechat. Obce toto omezení vítají, ale přijdou jím o nemalé finanční prostředky do rozpočtů.

Město Zdice získalo z provozování heren a hracích automatů ve městě za loňský rok 1,4 milionu korun. Což není zanedbatelná částka. „Místa, kde se provozují hrací automaty, jsou v okrajových částech města. Peníze, které z nich město každoročně získá, investujeme pokaždé do prospěšných věcí. Použijeme je pro mateřské školy, na kulturu a sociální účely," vysvětlil místostarosta Zdic Přemysl Landa s tím, že město nemá s provozem místních heren v současné době žádné problémy.

V Králově Dvoře je zisk z herních zařízení daleko vyšší. Každoročně z něho město získávalo do rozpočtu přes pět milionů korun ročně. „To byl zisk ze dvou heren a hracích automatů v restauracích. Je to hodně peněz. V letošním roce už máme na území města pouze jednu hernu a tak bude zisk z této činnosti pravděpodobně nižší," uvedl starosta Králova Dvora Petr Vychodil.

Více z Berouna: Berounský deník

Také čtěte: Středočeské památky jsou připraveny, někde je dražší vstupné



Herny jsou ve většině měst situované mimo jejich centra a školská zařízení. Přesto ale některým rodičům vadí. „Hernu máme kousek od našeho domu. Děti kolem ní chodí pokaždé, když jdou do obchodu něco nakoupit. V případě, že už někde ve městě musí být, tak bych je přestěhovala někam na kraj města. Třeba k nádraží," uvedla Šárka Nejedlá z Berouna.

V Berouně představitelé města dali stop novým hernám už před několika lety. Snaží se jejich počet regulovat. „To je dobře, protože by jich jinak byly ve městě desítky," poznamenal Ivan Drábek.