Hokejové ikony v tomto týdnu zavítají za dětmi na dobříšský led

Dobříš – Po šesti letech odstávky zimního stadionu v Dobříši bude na ledové ploše živo. Hvězdy českého hokeje v tomto týdnu zavítají za dětmi na dobříšský led zimního stadionu.

Zimní stadion v Dobříši.Foto: Archiv

Dominik Hašek a Slavomír Lener, známá jména z českého hokejového prostředí, budou dobříšské děti učit bruslit.



Po několika nejnutnějších opravách se v prvních dnech tohoto roku zimní stadion (jinak stále volající po celkové rekonstrukci) otevřel veřejnosti, aby příznivci bruslení nebyli o oblíbený zimní sport ochuzeni. Radnice proto pro děti a rodiče uspořádala Týden bruslení jako slavnostní zahájení provozu.



Týden bruslení se koná od 23. do 29. ledna. První den se od 18 do 20 hodin uskuteční na zimním stadionu slavnostní zahájení. Ve dnech 24. až 27. ledna přijdou na led od 9 do 15 hodin školáci a předškoláci. Finále přijde 28. a 29. ledna, kdy se v době od 9 do 12 hodin uskuteční hra a ukázka hokeje HC Dobříš a od 13 do 18 hodin bude bruslení rodin. Akce je pro všechny děti bez rozdílu dovedností na bruslích. Potřeba je ale vzít si s sebou základní vybavení, tedy brusle, helmu, rukavice a o víkendu i hokejku. Peníze na vstup nebudou v tomto týdnu potřeba.



„O děti se během školních tréninků budou starat profesionální a licencovaní trenéři z Veřejné sportovní akademie a zároveň bude zajištěn i zdravotní dozor. Na programu je i třikrát zdarma bruslení rodin a setkání s osobnostmi ledního hokeje. Očekáváme velkou účast," uvedla mluvčí dobříšské radnice Nikol Sevaldová.



Týden bruslení se začal připravovat v době, kdy zastupitelé hojně diskutovali, zda vůbec má smysl zimní stadion provozovat. Vedení radnice je toho názoru, že když už ve městě zařízení je, ať funguje.



Znovuzprovoznění stadionu se neobešlo bez nemalých investic do nutných oprav. Objevují se závady, jako před koncem roku, kdy se měl led otevřít dětem na prázdniny.



V září proběhly zkoušky, v prosinci se pak po třech dnech chlazení objevil problém. Projekt na rekonstrukci stadionu je z roku 2006, kdy radnici vedl Jaroslav Melša. V roce 2011 byla opakovaně a neúspěšně podána žádost na zastřešení. Mezi tím propadlo stavební povolení, které jsme byli nuceni obnovit. Projekt se podle radních prakticky nemění.