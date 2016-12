Hölzel považuje z pohledu kraje za neštěstí dlouhodobé podfinancování školství

Příbramsko – Miroslav Hölzel, místostarosta Sedlčan, se jako zvolený krajský zastupitel věnuje nadále činnosti ve výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost a je jedním ze dvou místopředsedů uvedeného výboru.

Místostarosta Sedlčan Miroslav Hölzel (vlevo).Foto: Marie Břeňová

„Ve školství vidím řadu problémů. Předně kraj v rámci hodnocení středoškolského školství dopadl ze všech krajů v republice nejhůře. To není dobrá vizitka pro jeho práci, i když to není vina jen jeho z pozice zřizovatele. Za hlavní neštěstí považuji dlouhodobé podfinancování školství, kdy v něm chybí stovky milionů korun. A není divu. Už za bývalého hejtmana Davida Ratha se snížily investiční prostředky do školství o 100 milionů korun, žákům se proplácelo jízdné, místo toho, aby prostředky sloužily smysluplněji," uvedl. Za neštěstí považuje, že za éry Davida Ratha přišly školy o veškeré rezervní investiční fondy. „Pokud škola šetřila dlouhodobě například na výměnu oken, tak tento záměr kvůli tomu nezrealizovala a proto jsou budovy v havarijním stavu. To byl případ i sedlčanského gymnázia, kde mělo vedení školy našetřeno dva miliony korun na výměnu oken a kraj pak tyto peníze sebral," připomněl Hölzel. „Takto získané prostředky pak kraj pumpoval do zdravotnictví – zejména do nemocnic v Kladně a Mladé Boleslavi, kde se investovaly velké prostředky do nových pavilonů a dnes jsou provozně neufinancovatelné," vysvětlil. „Řada provozů je proto uzavřená, nefunguje a nemocnice nemají ani dostatek personálního obsazení," dodal.

Zmínil se i o oblasti dopravy. „Ještě v roce 2008 přišla na opravy silnic částka miliarda osm set milionů. V posledních rozpočtech to bylo jen osm set milionů, což je o miliardu méně. Dluh vůči stavu komunikací se tak prohluboval a místo, aby se propad investic snižoval, tak rostl," tvrdí Hölzel. Pro příklad uvedl, že zatímco některé kraje v loňském roce opravily podle statistiky přes 1000 km silnic, tak Středočeský kraj opravil pouze 200 km komunikací. „Přitom má nejrozsáhlejší silniční síť - 8500 km silnic a investoval nejméně," doplnil.

Zmínil se, že pokud jde o odvětví zaměstnanosti, tak výbor nemůže suplovat úřad práce a další instituce. „Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost se pravidelně účastní zástupce Krajské hospodářské komory a řeší se především spolupráce a návaznost škol a zejména učilišť, jakým směrem zaměřit sortiment oborů tak, aby absolventi pokrývali profese, které na trhu chybějí," vysvětlil, že jde především o snahu o koordinaci trhu práce a učebních oborů. Marie Břeňová