Hořovičtí chtějí zachovat jedinečnost Brd

Brdy – Představitelé Hořovic se chystají přidat k obcím, které společně usilují o koordinovaný rozvoj cestovního ruchu v Brdech v území bývalého vojenského újezdu a zároveň chtějí zachovat nedotčenost krajiny. Zastupitelům proto leží na stole ke schválení partnerská smlouva s agenturou, která toho chce docílit.

Jedná se o Destinační agenturu Brdy spadající pod příbramskou obecně prospěšnou společnost Ekologické centrum Orlov, která provozuje i oblíbený Dům Natura. „Je nám sympatická tím, že se zaměřuje zejména na bývalý vojenský prostor. Proto se rada města rozhodla předložit zastupitelstvu tuto agenturu ke schválení," sdělil Berounskému deníku starosta Hořovic Jiří Peřina.

Zatímco v oblasti brdských hřebenů je už cestovní ruch plně rozvinutý, oblast někdejšího vojenského újezdu je prozatím nedotčená. „Brdy chceme zachovat takové, jaké jsou. Rádi bychom, aby tam nevznikaly hotely či sjezdovky, nechceme z nich zkrátka udělat komerční záležitost," zdůraznil Jiří Peřina.

„Brdy jsou specifické v tom, že si zachovaly určitou neposkvrněnost. Je zapotřebí usilovat o to, aby území zůstalo z hlediska developerských zájmů nedotčené a aby se v území realizovala šetrná turistika," přikyvuje projektový manažer Ekologického centra Orlov Luboš Gardoň.



Ten se svými kolegy založil agenturu na základě definitivního rozhodnutí o zrušení vojenského újezdu. Domnívali se, že situace, která po zrušení nastane, bude nekoordinovaně řízená.

Agentura proto sestavila vizi, jakým způsobem se podílet na rozvíjení cestovního ruchu. „Nejde jen o vybudování cyklistických a pěších tras, jde také o určitou specifiku regionu, která byla ve svém rozvoji přítomností vojenského újezdu omezená. Nedocházelo k rozvíjení infrastruktury obcí, které se staly hraničními obcemi, ani podnikatelského sektoru. To chceme změnit, nabídka je pro návštěvníka zatím chudá," upozorňuje Luboš Gardoň.

Vytvoření naučných stezek

Agentura hodlá cílit nejen na jednodenní návštěvníky, region hodlá prezentovat především jako místo vhodné pro vícedenní pobyty. „V takovém případě musí mít návštěvníci dostatečnou nabídku ubytovacích zařízení i aktivit, které mohou provozovat. A to nejde bez spolupráce s obcemi," dodává hlavní iniciátor agentury.

Partnerskou smlouvu s agenturou schválily již Rožmitál pod Třemšínem, Strašice, Spálené Poříčí, Mirošov a Obecnice. Nyní by měla být schválena také v Hořovicích a Jincích. Tato města a obce mají být zároveň hlavními partnery Destinační agentury Brdy.

„V současné době jednáme rovněž s lidmi z podnikatelského sektoru a s vedením menších obcí, které se v regionu také vyskytují," upřesnil Luboš Gardoňs tím, že partneři byli vybíráni tak, aby bylo pokryto veškeré katastrální území v CHKO.

Pro úspěšný rozvoj je nejpodstatnější co největší informovanost. I proto agentura spustila mobilní aplikaci s tipy na výlety, zájemce provede i všemi pěšími a cyklistickými trasami. Ve spolupráci s Plzeňským krajem připravila také mapu Brd a chystá se brzy spustit nový web, díky kterému si zájemci sestaví svůj vlastní program. Na jednom místě budou mít databázi všeho, co se v Brdech děje a co v nich najdou, včetně nabídky stravování a ubytování.



„Připravujeme do tisku i průvodce po Brdech, který bude kompletní s veškerými hesly či informacemi o dopravních spojeních," doplňuje Luboš Gardoň. V současné době se pracuje na realizaci vlastních cyklistických tras v chráněné krajinné oblasti.

„Rovněž plánujeme vytvoření naučných stezek, které budou mít charakter přírodních kamenů a nebudou narušovat ráz krajiny. Zároveň se budou budovat také odpočívadla," uzavřel hlavní iniciátor a představitel Destinační agentury Brdy.