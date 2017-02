Hoyer: Leden po delší době dostál svému jménu

Rožmitál - Hubert Hoyer, správce rožmitálské meteorologické stanice, hodnotí počasí v lednu:

Svatá Hora v zimě. Foto: Deník/Kateřina Chourová

Tento měsíc vrcholné zimy po delší době dostál svému jménu. Většinou panovalo pravé zimní počasí se sněhem a silnými mrazy. Jako celek vyšel po zhodnocení teplotně silně podnormální a srážkově normální, když průměr teploty -6,3°C je 2,9°C pod dlouhodobým normálem a úhrn srážek 38,0 mm představuje 93% normálu. Teplotně podobný leden jsme zažívali před 11 lety, tedy v roce 2006 (průměr -6,2°C), ovšem pokud budeme chtít najít chladnější leden, dojdeme až k roku 1987, kdy průměr teploty poklesl až na -8,4°C. V pověstné zimě 1962/1963 byl lednový průměr teploty ještě nižší, a to -9,4°C. Nejkrutější ledny ale byly za války v letech 1940 a 1942 (s průměry neuvěřitelných a zcela mimořádných hodnot -11,7°C a -11,5°C!)

Na nový rok dne 1. 1. bylo ještě poměrně teplo s nejvyšší teplotou v měsíci, a to 6,4°C, i když ráno mrzlo -9,6°C a neležel žádný sníh.

V období od 2. do 17. 1. s výjimkou dnů 9. a 10. 1. každodenně sněžilo a zároveň spadla většina srážek v měsíci. Až do 10. 1. mrzlo i přes den, zatímco noční teploty klesaly i pod -10°C, nejnižší teplotu jsme zaznamenali dne 7. 1., totiž -22,5°C a zároveň se jednalo i o nejnižší teplotu v měsíci a zatím i v zimě 2016/2017. Dne 8. 1. leželo již 17 cm sněhu. Ve dnech 11. až 14. 1. se přechodně oteplilo, až na 2,9°C dne 13. 1., ale 11. 1. ráno ještě silné mrzlo, -18,4°C. Přitom sněžilo a vály silné až bouřlivé větry. 17. 1. sněhová pokrývka narostla na 20 cm. Bylo to přímo blahodárné, protože pak opět silně mrzlo a obnovily se celodenní mrazy.

Ve dnech 18. až 29. 1. se až na zcela nepatrné sněžení 24. a 25. 1. žádné srážky nevyskytovaly. Od 19. do rána 23. 1. jsme měli zcela jasno. Vlivem nočního vyzařování tepla klesaly teploty často i pod -15°C (tzv. zimní dny), největší mráz jsme v tomto období zaznamenali 19. 1., když rtuť teploměru poklesla na -19,2°C (při zemi na -24,7°C!). Od 24. do 28. 1. převažovalo zataženo a mlhavo a denní teploty poklesly pod hranici -5°C. Sněhová pokrývka se vlivem sesedání ztenčila až na 16 cm. Při přechodném vyjasnění v noci z 26. na 27. 1. mrzlo opět řádně (-15,6°C).

V posledních dnech 30. a 31. 1. sněžilo i při silném mrazu (30. 1. -14,6°C). Napadl nový sníh a 31. 1. ráno jej leželo pěkných 23 cm. V okolních lesích je přitom přibližně 40 až 50 cm sněhu.

Po delší době jsme zažili pravou zimu, a v myslích mnoha lidí se to zdá jako už něco nenormálního. Zásoby paliva se rychle tenčí, protože ovlivněni teplejšími zimami v posledních letech jsme si mnohdy nepořídili jeho dostatečnou zásobu na zimu vlastně normálního průběhu. A copak v únoru. Bude tvrdší zima ještě pokračovat?

Hubert Hoyer, správce meteorologické stanice Rožmitál pod Třemšínem