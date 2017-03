Interna má být uzavřena do konce března

Sedlčany – Obyvatelé regionu s napětím sledují, zda se podaří obnovit provoz interního lůžkového oddělení v sedlčanské nemocnici.

Soukromá společnost Mediterra – Sedlčany, která zdravotnické služby v městském objektu provozuje, má od Všeobecné zdravotní pojišťovny povolení k přerušení této činnosti už jen do 31. března letošního roku.

I když Martin Kupka, zástupce středočeské hejtmanky pro oblast zdravotnictví vyzval společnost, aby zajistila personál k obnově interny a stejný vzkaz pro ředitele nemocnice Romana Vanžuru mají i zastupitelé Sedlčan a starostové Sdružení obcí Sedlčanska, málokdo věří, že se to v daném termínu podaří.

Místostarosta Sedlčan Miroslav Hölzel na tiskové besedě k aktuálním událostem kolem sedlčanské interny ve čtvrtek potvrdil, že zatím nemají od ředitele Romana Vanžury žádnou informaci o tom, že by se mu podařilo chybějící lékaře lůžkového oddělení interny nahradit.

Místostarosta připomněl, že další jednání o nemocnici starosta Jiří Burian v nejbližších dnech absolvuje a Martin Kupka svolal další schůzku na Krajském úřadu Středočeského kraje na příští čtvrtek 9. března. Účastní se jí starosta Burian, ředitelka Domova seniorů Sedlčany Jaroslava Kocíková, zástupci Mediterry a společnosti Vamed, jejímž je Mediterra členem a VZP.

Místostarosta Sedlčan Miroslav Hölzel očekává, že Všeobecná zdravotní pojišťovna prodlouží termín uzavření lůžkového oddělení interny v sedlčanské nemocnici nejpozději do 30. června letošního roku.

Potvrdil, že varianta najít nového provozovatele nemocnice je stále ve hře, včetně právní analýzy platnosti současné smlouvy mezi městem a Mediterrou.

„Není to ale vůbec jednoduché řešení. Byl by zázrak, kdyby se podařilo domluvit s Mediterrou, kdy k nějakému datu ukončí smlouvu a od té doby začne fungovat nový subjekt, který bude mít ihned registraci krajského úřadu a zároveň smlouvu s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou," vysvětlil místostarosta s tím, že i v ideálním případě by k časovému prodlení došlo. „Veškeré materiální vybavení nemocnice je majetkem Mediterry. Není to tedy jen o tom vyměnit provozovatele, ale zajistit kompletní služby s potřebným vybavením. Navíc není v našich rukách, zda by VZP uzavřela smlouvu, když současným trendem ve zdravotnictví je omezovat lůžka akutní péče a centralizovat je do větších zařízení," dodal.

Radnice prý nechce udělat ukvapený krok, který by mohl vést k úplnému zániku nemocnice. Navíc chce vedení města vidět, že v nemocnici je zaměstnáno 220 lidí. „Postup města musí být takový, aby nezpůsobil zemětřesení nejen v péči o zdraví obyvatel," upozornil Hölzel.

MARIE BŘEŇOVÁ