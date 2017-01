Ivo Šmoldas: Čeština je jazyk krásný, zvučný a někdy až zapeklitě složitý

Tochovice – Moderátor a překladatel Ivo Šmoldas v pátek pobavil Tochovické svými příhodami nejen z mnohdy strastiplného života na jihu Čech, ale i svým vytříbeným užíváním českého jazyka. Příbramskému deníku při této příležitosti poskytl rozhovor.

Ivo Šmoldas.Foto: archiv

Co mělo největší vliv na vaši vytříbenou češtinu?

To se asi holt tak stává, že jednoho postihne třeba muzika, to se u mě věru nepřihodilo, neb hudebního sluchu nemám, ani co by se za nehet vešlo. Bůhvíproč jsem ale získal příchylnost k jazyku. A tak se toho koukám držet. Čeština je jazyk krásný, zvučný, bohatý, košatý a někdy až zapeklitě složitý, neřku-li záludný, nadto i hravý, ba tvořivě potměšilý. Mluvit naší mateřštinou je pro mne veskrze nerovný zápas, ve kterém ustavičně podléhám. A to mám prosím oproti vám, svižným mluvcům, značnou výhodu – jediná myšlenka mi vystačí až na rok řečnění, kdežto vám, lidem mluvy bystré, sotva na tři vteřiny. Možná právě proto k jazyku tak lnu.

Jak hodnotíte užívání jazyka ve veřejném prostoru v poslední době?

Jazyk dává skvělou příležitost mluvit a nic neříct. Zlí jazykové dokonce tvrdí, že se řeč vyvinula jen proto, aby se dalo lhát. Tomu jsem vcelku nakloněn věřit. Po nedávném vystoupení tiskového mluvčího Bílého domu už se lžím ovšem neříká lži, nýbrž alternativní fakta. To mě nemálo rozesmálo i vyděsilo. Konečně máme s tou Amerikou něco společného. Jen si říkám, zdali ona poslední doba, na niž jste se ptala, nebude vposled poslední doslova a do písmene…

George Orwel a jeho román 1984 je více než aktuální…

Mám dojem, že George Orwell by dnes koukal s očima navrch hlavy, ba zahanbeně by uznal, že vládl představivostí veskrze průměrnou až nedostatečnou. (smích)

"Ti, kdo pasou po vlivu jen kvůli penězům, jsou alespoň zranitelní, neb je tu a tam lze i nachytat. Jsou ovšem i tací, kteří baží po moci, avšak peníze jsou jim šumafuk. S těmi už nám jde opravdu o kejhák. A máme takového…"

Čím si tříbíte jazyk?

Teď se mi tříbení příliš nedaří. Nějak nemám čas číst, a čtu-li přece jen, bývám při tom těkavě nesoustředěn. Nadto čtu nectně pomalu. A jsem senilní. Knihu rozečtu, leč nedočtu, neb zapomenu, že jsem ji rozečetl. A když pak na tutéž knihu po čase zase natrefím, čtu ji znovu od začátku, jelikož si nevzpomínám, co jsem z ní už učetl ani že jsem ji před časem rozečetl. Tyhle stránky staroby mne sice děsí, zato však hoví mé lakotě, neb je zjevné, že bych si vystačil s jednou jedinou knihou až do alelujá. Věk asi může i za to, že se čím dál častěji vracím ke klasikům, třeba ke Švejkovi. Toť literatura věru nadčasová, a dokáže se tudíž dobírat kteroukoli dobu, i tu dnešní…

Jak se díváte na mnohdy až nadměrné používání anglicismů v českém jazyce? Neburcujete vás tento jev k tomu, abyste košatost češtiny o to více zdůrazňoval?

Nad stavem jazyka se pohoršuji nerad, pohoršování totiž k žádnému polepšení nikdy nevedlo. Navíc je mi zřejmo, že jazyk se vyvíjí tím, že jej jeho mluvčí zatvrzele przní. Kdyby neprznili, ustrnul by. Mít naši dávní předkové možnost slyšet, jak dnes hovoří jejich potomci, jistě by jim vrtalo hlavou, jakouže cizáckou řečí to ti pitomci mluví. Ale žádné strachy, čeština už mnohé přežila a mnohé ještě přestojí. Přesto mě trošku mrzí, že anglicismy pronikají nejen do slovní zásoby, ale vnucují se i do syntaxe. To už je zásah citelný, neb tím se naše mateřština nemálo ořezává a zplošťuje. Košatost a mnohotvárnost jazyka se ztrácí, neřku-li bere zasvé. Je to škoda, ale možná to dalším generacím tak nepřipadá. Já už budu mluvit tak, jak mi zobák narostl.

Několik let jste v Deníku glosoval dění ve společnosti i politice. Které téma vás ke glosování obzvlášť popichovalo?

Poslední dobou už mě popouzelo skoro všechno, nejúrodnější v tomto ohledu byla a je politika. Mé glosátorské puzení se ovšem čím dál častěji zvrhávalo v pruzení, a tak jsem s glosami raději skončil. Politické dění, jakkoli se zdá barvité, vposled přece jen začne pozorovatele nudit. Jde v něm totiž stále o totéž – o peníze a vliv. Ti, kdo pasou po vlivu jen kvůli penězům, jsou alespoň zranitelní, neb je tu a tam lze i nachytat. Jsou ovšem i tací, kteří baží po moci, avšak peníze jsou jim šumafuk. S těmi už nám jde opravdu o kejhák. A máme takového…

Co vás ještě kromě přestavování chalupy baví?

Opatřit si chalupu znamená obstarat si doživotní zábavu. Ale už to není, co to bývalo. V chalupaření jsem totiž naprostý amatér. A tak mě baví už jen to, co dovedu a umím nejlépe ze všeho, ba přímo dokonale – totiž nicnedělání. A toho si dopřávám do sytosti.