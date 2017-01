Tochovice – Ivo Šmoldas pobavil v pátek tochovické publikum nejen svými příhodami z mnohdy strastiplného života na jihu Čech. Brilantní čeština, specifická dikce a velmi pomalu plynoucí mluva známého spisovatele a glosátora uchvátila diváky hned během prvních minut.

Vzhledem k tomu, že zdejší víska je proslulá chovem koní, nemohlo být vyprávění o jeho zkušenosti s tímto zvířetem příhodnější.

A to i přesto, že veškeré pokusy ke sblížení s anglickými plnokrevníky vedly v lepším případě k ponížení, v horším případě téměř k boji o holý život.

Líčení mnohdy až dramatických zážitků podbarvovaly neméně humorné swingové písničky Pepy Štrosse.

Úvahy o životě v podobě teorie sekundární radosti nenechaly nikoho v sále na pochybách, že není jediného důvodu, aby cokoliv dopadlo dobře. Ale vzhledem k další premise, že nic není dokonalé, existuje jistá naděje.

„To, co by mohlo dopadnout hrozně, dopadne trošku lépe. Jelikož vy počítáte s nejhorším, a ono to nedopadne tak hrozně, jako by mohlo, máte důvod k oné sekundární radosti. Takhle já přežívám dlouhá léta a jsem spokojen. Optimisté jsou na tom bledě. Očekávají to nejlepší a bývají trpce zklamáni, neboť je díky tomu čeká věčná frustrace. Kdežto my, pesimisté, se máme z čeho radovat," podělil se o teorii Ivo Šmoldas.

Ve více než dvouhodinovém vystoupení se ke slovu dostali i diváci. „Hlídáte ještě slepice?", zněla otázka, která odkazovala na jednu ze spisovatelových téměř legendárních historek a nahrála mu na další vypravování z jeho života vesničana.

Jako poslední zazněla glosa, jež si brala na paškál pochybnost české justice.



