Jarní prázdniny jsou v plném proudu. Nabízejí divadlo, bruslení nebo výlety

Příbram – Této týden mají děti na Příbramsku jarní prázdniny a užívají si týdne volna různě. Hornické muzeum pořádá pro děti Loutkohraní, na zimním stadionu se každý den bruslí a Dům dětí a mládeže uspořádal výlet do České televize.

Jarní prázdniny jsou v plném proudu. Nabízejí divadlo, bruslení nebo výletyFoto: Michaela Synková

Hornický domeček na Březových horách umožnil dětem o jarních prázdninách poznávat svět loutek a divadla. Ve středu a ve čtvrtek vždy od 10 a od 14 hodin tam začíná interaktivní program s názvem Loutkohraní. Děti se dozvěděly zajímavosti o historii loutek a samy si mohly zahrát divadlo. Akce je spojena i s výstavou historických loutek z řezbářských dílen v okolí Příbrami.

Zájemci o sport mohou využít přidaných termínů veřejného bruslení. Každý den jarních prázdnin je zimní stadion otevřen veřejnosti od 14 do 16 hodin. Celý týden kromě úterý a pátku je navíc ještě vyhrazen čas na bruslení pro děti a to do 12 do 13 hodin. Za veřejné bruslení zaplatí každá osoba 30 Kč, při bruslení pro děti platí děti poloviční cenu.

Další akcí těchto prázdnin byl výlet do České televize, který pořádal Dům dětí a mládeže. Na exkurzi mohli děti i dospělí nakouknout za kamery, prohlédnout si zpravodajské studio, pohádkové kostýmy a mnoho dalšího. O zájezd byl velký zájem a nezbyla žádná volná místa. (ms)