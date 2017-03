Jindřich Vařeka: Končí období sporů, začíná doba aktivní spolupráce

Příbram - Udržitelný, citlivý a především řízený rozvoj turismu v Brdech a zároveň ochrana území, kde po dlouhá desetiletí působila armáda a běžným návštěvníkům a turistům byl vstup zakázán.

Příbramský starosta Jindřich Vařeka.Foto: Kateřina Chourová

To jsou úkoly, které by měla plnit agentura pro rozvoj Brd, která nově vznikne pod hlavičkou Středočeského kraje. Všechny podbrdské obce tak budou mít jasného a nezpochybnitelného partnera. Společnost by měla úzce spolupracovat nejen se středočeskými obcemi, ale i s Plzeňským krajem. Záměr založení schválili radní Středočeského kraje na čtvrtečním jednání.

„Cílem agentury bude samozřejmě rozvoj Brd podle potřeb turistů. Je to velmi zajímavé území s vysokým potenciálem. Vzhledem k charakteru přírody je potřeba oblast měnit citlivě, to znamená bez žádných divokých stavebních záměrů a megalomanských projektů," vysvětlil plány vedení kraje náměstek pro oblast bezpečnosti a cestovního ruchu Vít Rakušan.

Rozhodnutí kraje založit agenturu vítá i starosta města Příbrami Jindřich Vařeka: „Tímto končí období sporů a nastává doba aktivní spolupráce," uvedl. Jindřich Vařeka dostal jako přizvaný host na jednání rady kraje dostatek prostoru k vysvětlení stanoviska města Příbrami k dané problematice. „Mimo jiné jsem měl možnost tlumočit přání generálního ředitele Vojenských lesů a statků Josefa Vojáčka, aby kraj sehrál aktivní roli při založení destinační společnosti," sdělil Vařeka s tím, že toto přání nejen vojenských lesů, ale i dalších obcí bylo krajem vyslyšeno a v současné době tedy již nic nebrání tomu, aby podmínky založení destinační společnosti mohly být pokud možno všemi dotčenými obcemi diskutovány a společnost mohla být bez dalších průtahů založena.

Plán činnosti chce kraj představit v nejbližších týdnech. Jedním z prvních úkolů by mělo být vyznačení cyklistických tras. „Město Příbram má připraveny zcela konkrétní projekty týkající se především cykloturistiky v oblasti celé brdské vrchoviny," nastínil dále Jindřich Vařeka s tím, že v Brdech by mohlo být vyznačeno více než 250 kilometrů cyklistických tras. „Naší hlavní společnou snahou je propojení cyklotras CHKO Brdy a Hřebenů, tedy území téměř od Prahy až do Plzeňského kraje," uzavřel Vařeka.

