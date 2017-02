Jiří Jiroušek: Vltava je velmi romantická řeka, Brdy zase nenápadně zajímavé

Příbram – Příbramák Jiří Jiroušek je vynikající fotograf, jehož specialitou je pořizování snímků z motorového padáku, ale i výborný vypravěč.

O tom se můžete přesvědčit na besedě tento pátek (17.2.) v Kongresovém sálu Domu Natura v Příbrami. Od 18 hodin bude fotograf hovořit o dalších dobrodružných zážitcích, tentokrát na téma Brdy. Slovem ho doprovodí příbramský zoolog Ondřej Sedláček. Vstupné na besedu je 50 korun a účastníci si mohou zároveň prohlédnout i všechny expozice Domu Natura zdarma.

„Fotografie Jiřího Jirouška jsou opravdu nádherné a unikátní. Létá od roku 1994 a od té doby i fotografuje," uvedl Vladimír Král, ředitel Ekologického centra Orlov, jehož je Dům Natura součástí. Právě zde je od loňského prosince výstava velkoplošných fotografií Jiřího Jirouška s názvem Nebeské Česko.

"Většinou létám dvě stě metrů nad zemí. Jen při přelétávání velkého lesa či řeky jdu do větších výšek. A někdy si zalétnu kilometr nad zem. Abych se pořádně rozhlédl, abych okusil výšku, trénoval. Maximální výška je daná předpisy," vysvětlil příbramský fotograf, jenž létal i v alpských zemích, měl možnost fotografovat v Rusku v okolí Moskvy, nechyběly severské státy, fotil na pobřeží Atlantiku a zúčastnil se i expedice s létáním nad Saharou. Nejraději to má ale u nás doma. "Česká republika má mnoho tváři. Nutná je úcta k přírodě, spolupráce s ní, ona není zlá či nepředvídatelná, úskočná. Vzduch ale není vidět. Snažím se létat opatrně a ohleduplně. Bez strachu to nejde. Bez něj bych už nebyl," dodal. Více nám prozradil fotograf v následujícím rozhovoru.

Jak dlouho se věnujete fotografování z paraglidu?

Při létání fotografuji od začátku mé letecké éry. Takže 22 let, ale dlouho jsem se o fotoaparát bál, moc mi to také nešlo, málo tréninku, měl jsem mizernou techniku, za koukatelné a pro jiné pozorovatele zajímavé obrázky považuji fotky z posledních 12 až 14 let.



Co bylo vaším impulsem k fotografování krajiny?

Zájem o přírodu, její rozmanitost a proměny. Jsem turista. Pozemní, vodní i letecký. S tátou jsme hodně jezdili na kole, on fotil a filmoval při výpravách, já to přebral po něm. Hlavně focení.



Jak si vybíráte motivy nebo lokality, které budete fotografovat?

Většinou je klíčem počasí a můj čas. I nad Českou republikou jsou z pohledu pilota v různých částech dost rozdílné podmínky. Například v horách více fouká, jaro nastupuje později, drží se tam sníh. V rovinách lze létat i za většího větru. Mám mapu, kam si kreslím již prolétnutá a nafocená území. Když to na mě přijde, prozkoumám předpověď počasí, prohlédnu mapu, zkontroluji aktuální předpisy. A vyrážím.

Zkusil jste někdy jiný žánr, neláká vás to sestoupit s foťákem na zem?

I na zemi dost fotím. Většinou momentky z cest, akcí, výletů. Ale to jsou fotografie jen pro mě, rodinu a přátele. Dřív jsem fotil profesionálně různé akce - módní přehlídky, kongresy, svatby, dnes se tomu vyhýbám. Mít čas, rád bych fotil například běžná místa měst v neobvyklou dobu. Ráno, za mlhy, večer. Opakovaně, systematicky.

Máte nějaký sen, kterou krajinu, nebo konkrétní motiv, chcete nafotografovat?

Před mnoha lety jsem si myslel, že musím vidět všechno, vystoupat například do hor Jižní Ameriky. Přešlo mě to. To neznamená, že necestuji! Ale mnohem více teď ostřím, nacházím zajímavá místa na menší ploše, všímám si změn v průběhu ročních období i let. Díky tomu jsem svým způsobem vzal na milost naší zemi a co víc, zamiloval jsem si jí. Všeobecně mám rád hory a vodu. Proto nejraději fotím řeky a pohoří. Chtěl bych letecky nafotit co nejvíce takových míst v České republice. Nejraději ve všech ročních obdobích.

Jaká je vaše oblíbená krajina, místo?

Střední Povltaví a Brdy. Vltava je velmi výrazná a romantická řeka, Brdy zase nenápadně zajímavé. Tato místa se snažím fotografovat každý rok. Ze zahraničí mám rád hory Balkánu - Makedonii, Albánii.