Jírovce ničí brouk, lidé v petici žádají kácení

Příbram - Často se nestává, aby lidé v petici usilovali o pokácení stromů, alespoň ne v Příbrami. Přesto se jednou takovou příbramští radní zabývali v pondělí. Obyvatelé Mariánského údolí v ní žádají, aby město pokračovalo v kácení chřadnoucích vzrostlých jírovců v této ulici, která vede ke Svaté Hoře. Jak se Příbramský deník zhruba před dvěma týdny zmínil, kácení zastavil protest příbramského zastupitele Petra Kareše, jenž si ještě vyžádal posouzení odborníka.

Broukem napadené jírovce v Mariánském údolí, které město nechá odstranit kvůli bezpečnosti obyvatel.Foto: archiv města

Lidé v petici argumentují tím, že stromy jsou napadeny klíněnkou jírovcovou, že jsou oslabené, urostlé větve se lámou a zejména při silnějším větru jsou nebezpečné pro své okolí.



„Na základě posudku arboristy rada města nakonec rozhodla o tom, že zejména z bezpečnostních důvodů bude vykácení osmi napadených stromů dokončeno. Na jejich místě technické služby vysadí stromy nové," uvádí mluvčí příbramské radnice Pavlína Svobodová.

OSM NEMOCNÝCH STROMŮ PŮJDE K ZEMI

Jedná se o 80 až 100 let staré exempláře stromů. Částí ulice, kde tyto stromy rostou, denně chodí nejen místní, ale i návštěvníci Svaté Hory a také mnoho dětí z blízkých mateřských škol a studentů průmyslové školy. „Stromy mají tvarově deformované koruny, jsou vychýlené ze svislé osy v důsledku omezeného přístupu světla a dále jsou u těchto stromů různé typy lokálních dutin, často velkého rozsahu," cituje z posudku odborné firmy starosta Příbrami Jindřich Vařeka. Nový posudek si nechalo město vypracovat i přes to, že kácení bylo povoleno rozhodnutím odboru životního prostředí.



Starosta i radní tvrdí, že se zabývali i tím, zda jsou k dispozici možnosti a v praxi proveditelné a také finančně dostupné nástroje, při jejichž použití by tyto stromy mohly na svém stanovišti zůstat dále, aniž by ohrožovaly bezpečnost kolemjdoucích. „I kdybychom odstranili všechny větve, ve kterých se dutiny nacházejí, tento zásah by sám o sobě přinesl výrazné narušení stromu," argumentuje starosta ke konečnému rozhodnutí radních nechat stromy nakonec pokácet. „Bezpečnostní riziko je příliš velké," dodává. Na místě vykácených stromů poroste nová výsadba.

Podobný problém před nedávnem řešila i Dobříš, kde lidé upozorňovali na padající větve ze starých stromů u rybníku Papež. Letitých a kdysi nevhodně vysazených stromů v Dobříši letos padne víc v rámci rozsáhlé revitalizace.