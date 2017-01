Jízda „městskou“? Stále je co zlepšovat

Příbram - Když jezdíme autem nebo chodíme pěšky, nevnímáme ji. Snad si jen přetáhneme šálu přes nos, když kolem nás projede a zanechá za sebou oblak čmoudu. Horší je ale, když ji potřebujeme a nemáme štěstí na řidiče, na stav vozu a denní dobu. Městská hromadná doprava v Příbrami. Téma diskutované nejen mezi cestujícími, ale také v Otázkách a odpovědích na webových stránkách příbramské radnice.

Městská hromadná doprava v PříbramiFoto: Deník/Markéta Jankovská

Není to tak dlouho, co jsme psali o stížnostech na chování některých šoférů, kteří, i s ohledem na jejich nelehkou práci, neovládají základy slušného chování. Společnost Arriva Praha, která příbramskou MHD provozuje, v tomto směru zřejmě zjednala nápravu. Současné stížnosti a náměty se totiž zaměřují na stáří autobusů, nedodržování jízdních řádů a nefungující hlásiče zastávek, jak vyplývá z komunikace směřované na starostu Příbrami Jindřicha Vařeku.

„…Mohlo by prosím město poučit Arrivu o funkci jízdních řádů? Konkrétně z konečné, počáteční zastávky v Žežicích, odjíždí autobusy 2B poslední dobou o 5 i více minut dříve. Viz včerejší spoj v 15.30 odjezd dle jízdního řádu, skutečný 15.26 z konečné, Žežice Beránky odjezd 15.33 skutečný odjezd v 15.28. Že autobus již odjel a čekám marně, jsem se dozvěděla od lidí, kteří šli Žežicemi dolů na více než 2 km vzdálenou zastávku u HyperAlberta, což pro starou paní o holi bylo obzvlášť namáhavé v tomto počasí. Myslela jsem, že se jedná o náhodu, ale včera mě „spolucestující" poučili, že je to standard. Můžete prosím zjednat nápravu? Vždyť město neplatí Arrivě málo," píše 11. ledna pisatelka Rozka. Starosta Vařeka odpovídá, že podnět předá Arrivě a počká si na odpověď.



Jiný pisatelé si stěžují na ztlumené nebo vypnuté hlásiče zastávek v autobusech a podobně. Pokud cestující zjistí jakékoli pochybení ze strany dopravce, radí starosta Vařeka nejlepší cestu k nápravě: „V případě zjištění pochybení řidiče je třeba zapsat SPZ příslušného autobusu, místo a čas a poslat tuto informaci k mým rukám. Já ji přepošlu společnosti Arriva Praha, která s příslušným řidičem provede pohovor, eventuálně další řízení."



K problematice s hlásiči zastávek se před koncem roku vyjádřil obchodní manažer Arrivy Pavel Řepka: „Problematiku odbavovacího systému neřeší Arriva Praha sama, nýbrž přímo dodavatel tohoto systému. Ten také určuje prioritu řešení jednotlivých požadavků či problémů. Do tohoto procesu nemá dopravce možnost nijak zasahovat. Jeho účast spočívá pouze ve shromažďování informací o zaznamenaných chybách systému v praxi či požadavků na úpravy. Ty pak předává dodavatelské firmě."



Podněty od cestujících přijímá nejen společnost Arriva, ale také Městský úřad Příbram, a to samostatné oddělení silničního hospodářství (e-mail: ilona.trochova@pribram.eu). „Ve stížnosti je nutné uvést datum a čas události, linku, registrační značku vozidla (není podmínkou), výchozí zastávku a čas, výstupní zastávku, popis události, jméno, příjmení a adresu nebo e-mail stěžovatele. Městský úřad postoupí stížnost k vyřízení. Pokud není uspokojivě vyřešena, může se podnět dostat až k radě města," informoval před časem příbramský radní Václav Dvořák s tím, že podněty od občanů jsou pro radní cennou zpětnou vazbou ohledně toho, jak MHD v Příbrami funguje.