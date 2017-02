Příbram – Lidé, kteří cestují ráno do práce po dálnici D4, mohou od března očekávat změny v trase. Schyluje se totiž ke stavbě mostu na Skalce. Ten nynější je v havarijním stavu a jeho likvidace potrvá asi půl roku.

Jízda po dálnici bude problém v obou směrech.Foto: www.novadoprava.cz

Po dobu demolice a následné výstavby budete jezdit po náhradní trase. Celá akce je plánovaná 5 let dopředu. Informuje o tom radniční web města Dobříš.

Uzavře-li se dálnice v obou směrech – což je jedna z nejpravděpodobnějších variant – stál by podle výpočtů nový most do půl roku. V případě částečné uzavírky bude doba objízdných tras podstatně delší.



Zároveň s výstavbou nového mostu je v plánu dokončení aktuálního prodlužování D4. Dodělat zbývá úseky v celkové délce 36 kilometrů. Budování R4, nynější D4, pro někoho strakonické silnice, začalo v roce 1969, do Skalky u Příbrami vede od roku 1989.



„Kapacita té okružní křižovatky je navržena tak, aby řešila dopravu Příbram – Sedlčany a místní dopravu z Dubence. Tím, že se tam převede doprava ze Strakonické, je jasné, že ta kapacita stačit nebude – a bude problém tam projet hlavně ve špičkách," sdělil jednomu z příbramských zpravodajských portálů Jan Paclík, který je hlavním technickým dozorem stavby prodloužení dálnice D4.

Větší problém proto nastane pro ty, kteří svou ranní cestu začínají v Příbrami, přednost totiž budou mít řidiči jedoucí od Prahy.

Dálnice do Písku počítá s náklady 25 miliard

Kolem Dubence na tahu z Prahy na Písek a Strakonice letos řidiči projedou mnohem rychleji. Za 417 milionů bez DPH se tam otevře dalších pět kilometrů dálnice D4 v úseku Skalka – křižovatka u Hájů. Termín pro otevření je září.



Dé čtyřka pak bude mít dohromady 37 kilometrů a ministerstvu dopravy a brzy by se mělo začít pracovat na dalších 32 kilometrech mezi Příbramí a Pískem. To zřejmě nebude tak jednoduché i proto, že chce stát vyzkoušet zatím nevyzkoušený projekt PPP. Uvedené peníze by měl zaplatit takzvaný koncesionář, která dálnici dostaví a následně bude po předem stanovenou dobu komunikaci provozovat. Za to od státu získá odměnu.



Dostavba D4 formou PPP má být pilotním projektem. Pokud bude úspěšný, navrhuje ministerstvo dopravy podobný princip použít na dalších komunikacích.



Co to zjednodušeně znamená? Zmíněnou část mají dostavět soukromníci z vlastních prostředků. V případě projektu PPP vypíše ministerstvo za pomoci poradce soutěž jen na to, že má od obce Háje k Miroticím stát dálnice.



Ostatní už nechá na dodavatelích. Vítězná firma bude o silnici dál pečovat. Pokud se vozovka poškodí, musí ji opravit. Stát bude platit zhotoviteli fixní částku a až po 25 letech má silnici převzít v bezvadném stavu do vlastních rukou. Pro řidiče se nic nezmění. I když pojedou po „soukromé dálnici", bude na ní platit běžná dálniční známka.



Ten samý postup zvolilo ministerstvo už před rokem. Před několika dny vypsalo soutěž na poradce znovu. Nový tendr vyhlásilo poté, co mu ten první zrušil kvůli chybám Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).



Zahájení kvalifikačního kola samotného výběrového řízení na koncesionáře očekává ministerstvo v létě příštího roku. Uzavření smlouvy pak lze odhadovat na konec roku 2018.