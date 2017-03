K rozvoji Brd má přispět krajská agentura

Praha, Příbram - Přispět k přeměně Brd podle potřeb turistů, ale také se zasazovat o ochranu území, kde dlouhodobě působili vojáci a běžným návštěvníkům byl vstup zapovězen. To jsou úkoly, jež by měla plnit rozvojová agentura, jejíž vznik ve čtvrtek posvětili středočeští radní. Schválili záměr vzniku vlastní agentury, jejím prostřednictvím se kraj chce přímo podílet na rozvoji Brd. Ta by měla úzce spolupracovat s obcemi, a to jak s těmi středočeskými, tak i v Plzeňském kra­ji.

CHKO Brdy - Meandry Klabavy na Padrti.Foto: Karel Hutr

Někdejší vojenské území s rozlohou 345 kilometrů čtverečních je veřejnosti přístupné od loňského roku. „Je to velmi zajímavé území s vysokým potenciálem," připomněl ve čtvrtek náměstek hejtmanky pro oblast bezpečnosti a cestovního ruchu Vít Rakušan (STAN). Brdy by se mohly stát rájem pro kolaře Zdůraznil současně, že vše, co se chystá, musí být připraveno s maximální ohleduplností a šetrností. „Vzhledem k charakteru přírody je potřeba oblast měnit citlivě, to znamená bez divokých stavebních záměrů a megalomanských projektů," zdůraznil Rakušan. Jedním z prvních úkolů budoucí agentury by se mělo stát vyznačení cyklistických tras. Podle předpokladů by se Brdy mohly stát hotovým rájem pro kolaře. Cyklotras různé obtížnosti by zde mohlo včíst více než 250 kilometrů.

Autor: Milan Holakovský